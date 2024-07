Què en penses de l’estat del passeig sorgit del soterrament?

El passeig sorgit del soterrament dels FGC a l’estació de Can Feu-Gràcia és un d’aquells temes que es va allargant en el temps. El passeig, finalment, es denominarà Antoni Farrés després que així es decidís en una junta de portaveus celebrada el febrer. No obstant això, la zona encara està pendent d’urbanitzar i els veïns comencen a estar farts d’aquesta situació que sembla que no s’acaba mai.

És el cas de la Lourdes, que porta cinquanta anys vivint al lloc i opina que “alguna cosa han de fer perquè està molt malament que portem així tant temps”. No obstant això, la sabadellenca creu que els últims mesos ha millorat el tractament de la zona. “Ara tallen les plantes i ho netegen. Dona una millor impressió que mesos enrere que semblava una barreja entre una deixalleria i una selva”, apunta. La Lourdes creu que “algun dia ho acabaran”, però admet que “no sé si ho veuré” i pensa que “no saben com acabar-ho i és una llàstima perquè la sensació és que ens hem quedat a mitges”.

En la mateixa línia es mostra el Jordi Fuentes que pensa que tot ve derivat d’un tema estrictament econòmic. “En el seu dia, quan van fer la meitat del passeig van dir que paraven perquè no hi havia més diners i ara jo crec que és el mateix. Si en tinguessin ho haurien finalitzat fa temps”, diu. Fuentes és veí de la zona de tota la vida i valora que, com a mínim, ara estigui més ben cuidat. “Fa tants anys que visc aquí que he vist coses molt pitjors. Fa vint anys quan plovia no s’hi podia passar. Dintre de tot, almenys podem passejar”, apunta.

També és veí del barri de tota la vida el Marc que creu que “és una pena com està la zona”. El sabadellenc subratlla que és un terreny problemàtic per “la brutícia i la falta de cura al lloc” tot i que opina que “podria ser un espai maco que podria connectar des de l’estació fins a pràcticament el castell, però està molt abandonat”. El Marc creu que és un problema que es va allargant massa en el temps i que “van canviant els terminis, però a l’hora de la veritat mai ho acaben de fer”. Sobre la solució, el veí assevera que “l’únic que es pot fer és apostar de veritat per acabar-ho”.