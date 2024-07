Tres sabadellencs camí de París amb la selecció espanyola d’handbol

Tot semblava indicar que seria així i ja és oficial: tres sabadellencs seran als Jocs Olímpics amb la selecció espanyola d’handbol. El seleccionador Jordi Ribera ha confirmat aquest diumenge la llista de 14 jugadors definitiva on figuren Aleix Gómez, Dani Fernández i Ian Tarrafeta. Serà la primera vegada a la història que tres jugadors de la ciutat formen part d’una selecció olímpica en un esport de sec.

El combinat estatal afronta la cita amb ànims de redimir-se. L’equip de Ribera, també amb els tres sabadellencs convocats, va caure a la fase de grups de l’Europeu disputat al gener. Una actuació molt per sota de les expectatives generades. Ara, als Jocs, tindran l’oportunitat de tornar-se a situar entre les millors seleccions del món. El combinat espanyol va aconseguir el bronze als Jocs de Tòquio, amb Aleix Gómez com a part fonamental de l’equip i un dels jugadors més destacats del torneig. Per als altres dos sabadellencs: Dani Fernández i Ian Tarrafeta serà la primera cita olímpica de la seva carrera.

Els ‘Hispanos’, després de diverses setmanes d’stage i preparació, iniciaran els Jocs enfrontant-se a Eslovènia el 27 de juliol. Tancaran la fase de grups davant Suècia, Japó, Alemanya i Croàcia. Els quatre primers de cada grup es classifiquen per als quarts de final. Els tres representants sabadellencs seran entrevistats pel Diari de Sabadell en el marc de les xerrades amb els olímpics de la ciutat que vam iniciar el passat dissabte amb Maica Garcia.