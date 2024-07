Incrementaran la il·luminació al nou Portal Sud

L’entorn de l’aeroport i el nou Portal Sud -encara en obres- incrementaran l’enllumenat públic amb una inversió de gairebé 560.000 euros que està previst que es dugui a terme en els pròxims mesos. La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dilluns el projecte d’aquestes obres, que es faran en els vials i els espais que hi ha entre el carrer de Bernat Metge i al llarg de la carretera de Bellaterra, entre la sortida de la Gran Via i el seu encreuament amb el passeig de Sant Pau de Riu-sec.

Els treballs estan previstos en cinc fases. La primera abastarà la nova rotonda del Portal Sud i els vials que enllacen des del carrer de Bernat Metge fins a l’accés a l’aeroport. En una segona fase, es dotarà d’enllumenat públic un tram de l’antiga carretera de Bellaterra.

L’Ajuntament assegura que aquesta intervenció afavorirà l’increment de la visibilitat dels conductors i, en conseqüència, augmentarà la seguretat de la via. També apunta que el projecte millorarà la circulació de vehicles per una de les entrades principals a la ciutat, i millorarà les connexions de l’aeroport, del polígon sud-oest i de tot l’àmbit de Sant Pau de Riu-sec. La notícia ha estat ben rebuda per part de l’Associació Polígons Industrials Sud-oest de Sabadell, el més pròxim a aquesta zona. Preguntat pel D.S., el seu president, Josep Maria Roviras, explica que “tot el que sigui donar una entrada més digna a Sabadell ens ajuda”. I afegeix que incrementar la il·luminació pot ajudar a millorar en seguretat i a reduir l’accidentalitat, especialment, al carrer de Bernat Metge, que és de doble sentit, que és un dels temes que preocupa l’associació.

Més d’11 milions d’euros

La inversió prevista per millorar l’enllumenat d’aquesta zona, de 559.397,16 euros concretament, se suma als 10,8 milions d’euros pressupostats per fer el nou Portal Sud de manera que, en conjunt, s’invertiran uns 11,3 milions d’euros en la reforma de l’entrada sud de Sabadell. La Diputació de Barcelona va aportar dos milions d’euros de subvenció al projecte.

Les obres del Portal Sud van començar a finals de març de 2021 i està previst acabin a finals d’aquest any, i no a mitjans com s’havia previst inicialment. Els treballs s’estan duent a terme en tres fases. La primera fase és la més visible aquests dies circulant per la carretera de Bellaterra o el carrer de Bernat Metge. Consisteix en l’estructura de la rotonda de 90 metres de diàmetre que permetrà dirigir el trànsit, el pas inferior per anar cap a la C-58 direcció Barcelona i els accessos nord i sud a l’autopista. Més endavant es faran les fases 2, d’accés al polígon sud-oest; i 3, que serà la reconversió de la carretera actual en un carril bici i per a vianants des del sud de la ciutat fins a Sant Pau de Riu-sec.