Saps on és… el teler més simbòlic de Sabadell?

El lligam de Sabadell amb la indústria tèxtil és sobradament conegut, sector clau en el desenvolupament de la ciutat. Per això, en una de les entrades al terme municipal, hi ha un element que reivindica aquest vincle històric.

Arribant a Sabadell per la carretera BV-1414, la de Bellaterra, a la cruïlla amb el carrer de Bernat Metge, hi trobem un teler. No és un teler qualsevol. És un símbol que per a molts potser passa desapercebut i que convé recordar. Es tracta d’un teler Desveus, de l’any 1945, amb el número de fabricació 3052.

El teler mecànic, inventat per l’anglès Edmund Cartwright, a finals del segle XIII, suposa l’homenatge a la indústria tèxtil i, per extensió, també aplaudeix la feina de Sabadell i de la seva gent en aquest àmbit.

Tal com recorda l’historiador Jaume Barberà en un article al Diari, el primer teler mecànic sabadellenc el va construir en Francesc Duran i Cañameras, l’any 1876. Era sogre de Magí Desveus. Així, Sabadell rep amb aquest teler un reconeixement, servint alhora per evidenciar als visitants i veïns la petjada de la indústria tèxtil a la ciutat.