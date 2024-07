Mor l’alpinista sabadellenc, Joan Miquel Dalmau

Ha mort l’alpinista i divulgador sabadellenc Joan Miquel Dalmau als 67 anys després de no superar una llarga malaltia. Dalmau era una de les figures més significatives de l’escalada i el muntanyisme català i, fins i tot, havia escrit diverses guies d’alpinisme sobre alguns dels seus racons preferits com per exemple, Pedraforca, indret mític, Aneto. El monarca del Pirineu o la guia d’escalada d’Agulles, de Montserrat.

Joan Miquel Dalmau va fer la seva primera ascensió el 1975 a una agulla situada a l’oest de l’Aneto i era membre de la Unió Excursionista de Sabadell i del Grup d’Alta Muntanya Espanyol des del 1997. També va ser referent en la invenció i millora dels serveis d’escalada, inventant la corretja extraïble per a piolet o un tipus de mosquetó als anys noranta.