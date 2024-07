Primeres revisions mèdiques del Sabadell 24/25

Avançar feina. Alguns jugadors del Centre d’Esports han passat, a les últimes hores, les revisions mèdiques a les instal·lacions de l’Hospital Universitari General de Catalunya del Grup QuironSalud, sota la supervisió del doctor i excapità arlequinat, Agustín Fernández, qui continuarà al capdavant de l’àrea mèdica la pròxima temporada.

Marc Vargas, que torna després de la seva cessió al Badalona Futur, els fitxtages Ton Ripoll (Lleida Esportiu) i Peque Polo (Badalona Futur) i el jove Pau Fernàndez, que va renovar el contracte després de la seva excel·lent trajectòria al juvenil, debutant ja al primer equip, van ser els primers a sotmetre’s a l’habitual circuit de cada any. Durant la jornada de dijous i divendres continuarà el degoteig de futbolistes que es completarà la setmana vinent, abans de l’inici de la pretemporada que serà el dimecres a la tarda amb una sessió a la Nova Creu Alta, a les ordres del tècnic David Català.

Mentrestant, la direcció esportiva continua treballant per tancar més incorporacions, però les operacions es podrien endarrerir fins a principis de la pròxima setmana. Sembla molt a prop, segons fons propers al club, la renovació del porter Froi Leal. Hi ha principi d’acord i es convertiria en l’únic a continuar de la passada temporada encara que no va jugar cap minuto a la lliga. Només ho va fer a la Copa Federació contra el Lleida Esportiu i la seva actuació va evitar una derrota més contundent (1-0). D’altra banda, aquest dijous està prevista una reunió amb Marru per desencallar la situació. Tots els escenaris continuen oberts. Podria continuar o trencar-se les negociacions.