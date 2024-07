El Govern municipal ha celebrat aquesta setmana que s’hagi pogut donar carpetada a un cas d’ocupació conflictiva en un local municipal a la carretera de Prats. L’actuació a la nau, que servia com a lloc d’emmagatzematge d’objectes de valor robats a Sabadell, va acabar amb cinc detinguts.

L’alcaldessa, Marta Farrés, acompanyada dels regidors Eloi Cortés i Adrián Hernández, ha mostrat la seva satisfacció després de l’operatiu conjunt de Mossos d’Esquadra i Policia Municipal, a la Creu Alta, dijous passat. Alhora, però, ha remarcat que cal modificar la normativa per perseguir aquest tipus de situacions des del consistori. “Necessitem un canvi de llei. Des dels Ajuntaments no volem tolerar que hi hagi aquestes ocupacions conflictives i volem que marxin”, assegura Farrés, destacant que es continua treballant per garantir la convivència als barris.

❌Amb les ocupacions conflictives, tolerància zero! En aquest vídeo us expliquem que hem pogut desallotjar una ocupació il·legal d’un local a la Carretera de Prats que generava inseguretat al barri.#Sabadell 1/2 pic.twitter.com/MfFciUnLsg — Marta Farrés/❤️ (@socmartafarres) July 9, 2024

L’executiu ha volgut agrair als veïns la tasca feta per acabar amb la problemàtica en l’indret i convida al fet que es comuniquin situacions similars a la ciutat per poder actuar, de la mà dels Jutjats i Fiscalia. Segons destaquen des de l’Ajuntament, l’últim any la Policia Municipal ha evitat més d’un centenar d’ocupacions, quatre vegades més que fa vuit anys.