“Sabadell té molt potencial turístic i cal aprofitar-lo i posar-lo en valor”

Arriba l’estiu i les ciutats s’adapten al moviment temporal vinculat al turisme. Veïns de Sabadell marxaran a passar uns dies fora, però la ciutat també acollirà visitants en les pròximes setmanes. Alguns, sense l’eventualitat del clima, més perennes. “En ser un lloc amb instal·lacions esportives de primer nivell, com el Club Natació, es fan molts campionats estatals que atrauen molta gent”, apunta sobre la conjuntura actual el gerent de l’Hotel Urpí i membre de la comissió de comerç i turisme de la Cambra de Sabadell, Josep Urpí. Un exemple és aquest cap de setmana, amb un campionat infantil de natació artística que farà pujar l’ocupació.

En paral·lel, apunta, els pròxims mesos hi haurà molta gent de pas. “Qui ve més de tres dies, acostuma a fer visites a Barcelona. Qui ve només una nit o dos, sí que es queda a Sabadell, que molts cops esdevé punt de parada en una ruta més llarga“, analitza sobre la lògica que explica l’arribada de viatgers a la ciutat. La tardor, pronostica Urpí, estarà condicionada per la Copa Amèrica de Vela, que ‘expulsa’ turistes de Barcelona, que troben a Sabadell una oferta més econòmica.

Amb tot, l’estiu es veu amb optimisme. “Aquest any hem notat un canvi de dinàmica respecte a altres anys, en què baixaven les reserves perquè cau l’activitat de negocis. En el nostre cas, almenys, ens estem mantenint amb una alta demanda, per sobre d’anys anteriors”, radiografia Sergi Pérez, director de l’Hotel Urban de Sabadell. Aquest “major moviment” detectat, assenyala, pot tenir a veure ja ara amb els preus de la capital catalana. Això fa que Sabadell esdevingui un punt d’interès per mostrar-se al món.

Potenciar les virtuts

En aquest sentit, Jordi Roca, president del Gremi d’Hostaleria i Turisme de Sabadell i el Vallès, remarca que la ciutat és plena d’atractius que cal potenciar. “Som més de 200.000 persones. Hi ha empreses, famílies, negocis i som una ciutat molt important. Per això, Sabadell necessitat una oferta hotelera ben dotada”, reivindica. I afegeix: “s’ha d’aprofitar aquesta gent que ve per diferents motius perquè coneguin Sabadell i hi facin vida”, exposa.

Tot plegat, beneficiant-se d’una ubicació privilegiada.“Som un lloc d’interès, en ser al centre d’una comarca i un país molt importants. Som en un eix que dona molta vida a tothom qui viatja. Estem a prop de coses importants”, reitera. A més, Roca apunta a l’auge d’un turisme rural que ofereix moltes possibilitats a casa nostra, amb la proximitat dels Pirineus, el Montseny i altres indrets concorreguts. “La ciutat és acollidora. I té atractiu per la vida que s’hi fa, amb gastronomia i bons espais d’oci”, sosté.

Sabadell, a la cua en població estacional

L’historial és clar a Sabadell. Observant les dades de l’Idescat, la ciutat s’erigeix en un dels municipis catalans de més de 1.000 habitants amb menys proporció de població estacional a l’estiu. Dit d’una altra manera, percentualment, és un dels llocs que més es buida. De fet, els càlculs dibuixen que durant els mesos de juny a agost hi ha 21.022 ciutadans menys (-9,7%). Igualment, durant l’any, el balanç també resulta negatiu, amb -13.473 persones (−6,2%) respecte als empadronats. Sabadell només està per sobre de l’Hospitalet de Llobregat (-16.120 persones ETCA) i Badalona (-15.866).

En termes absoluts, Barcelona és el municipi de Catalunya amb més població estacional durant tot l’any –l’equivalent a 74.457 persones– i també destaquen Salou (27.857), Lloret de Mar (16.899) i Tarragona (12.468). Alhora, el Port de la Selva (Alt Empordà), Pals (Baix Empordà) i Sant Pere Pescador (Alt Empordà) són els municipis que lideren el rànquing durant els mesos d’estiu, segons l’Idescat.

Les xifres compten que cada dia que una persona està present en un municipi equival a 1/365 persones equivalents a temps complet anual (ETCA). Així, si 365 persones hi pernocten una nit, es computa com una persona que s’hi ha estat tot l’any. Les vacances, els caps de setmana o moviments sense pernoctació lligats a treball o estudis hi estan inclosos, sigui a segones residències o establiments turístics. Un fet que condiciona la caiguda poblacional a la nostra ciutat entre el juny i l’agost per motius d’estiueig.

El Vallès Occidental va rebre més de 200.000 turistes durant l’estiu de 2023

El balanç, doncs, mostra que més sabadellencs marxaran fora dels visitants que vindran aquí en les pròximes setmanes. Amb tot, però, no significa que només marxi gent, tal com reflecteix el darrer informe del Consell Comarcal. Així, el Vallès Occidental va registrar l’estiu passat un 75,7% d’ocupació mitjana de les places ofertes als allotjaments turístics durant els tres mesos d’estiu, similar al conjunt de l’entorn de Barcelona província de Barcelona -menys la comarca del Barcelonès-.

La nostra comarca va rebre més de 200.000 turistes durant la temporada d’estiu, al voltant d’un 45% van ser de procedència estrangera. Pel que fa a les pernoctacions, es van registrar un total de 431.808, una mitjana d’aproximadament 144.000 al mes. El 54,2% de les arribades corresponen a turisme domèstic, 8 punts per sobre de l’estranger. En valors absoluts, van viatjar al Vallès Occidental 110.788 turistes amb procedència espanyola i 93.716 amb estrangera. “És important que se sàpiga el valor i s’ha d’explicar. Tenim un potencial molt gran”, sentencia Jordi Roca.