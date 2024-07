Investiguen una agressió sexual entorn del riu Ripoll a Sabadell

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per una presumpta agressió sexual al voltant del riu Ripoll, segons han confirmat al Diari fonts policials. Els fets es van produir dilluns a la tarda, al voltant de les 18 h, quan la víctima estava corrent per la zona i va ser atacada per un individu.

Arran del succés, els Mossos i la Policia Municipal han reforçat la seguretat en aquest indret del riu, a la zona de Sant Oleguer. Fonts municipals recorden que Sabadell disposa de la Unitat del Rodal, que vetlla tot l’any per l’harmonia a la zona, amb una vigilància que ara s’ha intensificat.

El cas es troba sota secret de sumari i ja està en mans de la Unitat Central de Violències Sexuals, que ha fet acompanyament a la víctima. Els fets han provocat ressò ciutadà amb un missatge difós a les xarxes socials que alerta sobre la circumstància, advertint que el presumpte agressor encara no ha estat detingut.