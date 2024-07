El CE Sabadell confirma la renovació de Froi Leal i acord amb Marru

Froi Leal i Marc Marruecos, Marru, seran els dos únics jugadors de la passada temporada que continuaran a Segona Federació. El porter ja ha signat el contracte de renovació mentre amb el davanter existeix un principi d’acord i només falta la confirmació oficial per part del club.

En el cas de Froi, després d’estar a l’ombra d’Ortolà, ara repetirà el seu rol amb Gianni. El curs passat només va disputar els 90 minuts del partit de Copa Federació al Camp d’Esports de Lleida. Amb la seva actuació va evitar una derrota encara més contundent (1-0) en l’eliminació de l’equip arlequinat. Precisament, un dels fitxatges, Ton Ripoll, va marcar el gol.

Marc Marruecos, Marru, es convertirà en l’únic futbolista amb minuts a la nefasta lliga passada que continuarà a Segona Federació quan es confirmi, oficialment, la seva renovació. L’acord és absolut entre les dues parts. Després de debutar amb Gerard Bofill al Johan Cruyff, el jove davanter procedent del filial, on va arribar des del Rubí, va convertir-se en un jugador gairebé titular per al tècnic Óscar Cano. Va irrompre amb molta força encara que després, com tot l’equip, va perdre pistonada. Va gaudir de diverses oportunitats, però no va poder estrenar-se en el capítol golejador. Serà un dels seus reptes la pròxima temporada.

Dimecres, el nou Sabadell 24/25 arrenca la pretemporada amb una primera sessió a la Nova Creu Alta a les 19 hores. Serà també l’estrena del tècnic David Català. És evident que encara queden peces per arribar i Lucas Viale està treballant intensament per cobrir demarcacions vitals.