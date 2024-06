El CE Sabadell confirma l’arribada d’Albert Orriols i Ton Ripoll rep els elogis de Sergio Montero

L’operació fitxtages no s’atura al Centre d’Esports. El club ha fet oficial la incorporació del migcampista Albert Orriols, Urri, procedent de la UE Olot. Es tracta d’un jugador de 26 anys, amb experiència al futbol català. Després de militar en el Vic Riuprimer i UE Vic, va recalar en la UE Figueres abans de fitxar pel conjunt olotí.

Urri va convertir-se en peça important en l’equip de La Garrotxa. Va viure el regust amarg del descens a Tercera Federació en la seva primera temporada, però ho ha pogut compensar en la passada amb el retorn a Segona d’una manera inapel·lable, sent campions de grup amb una gran diferència de punts. És un migcampista polivalent, amb molt de recorregut i bona arribada a l’àrea contrària.

“Un gran fitxatge”

Es converteix, de fet, en el quart fitxatge confirmat després de Sergio Cortés, David Cámara i Ton Ripoll. Precisament, aquest últim ha rebut els elogis d’un excompany i exjugador del Centre d’Esports Sabadell, Sergio Montero. Van coincidir les dues últimes temporades a les files de la Penya Deportiva Santa Eulària i el Lleida Esportiu. En declaracions al Diari de Sabadell, Montero l’ha qualificat d'”un jugador Top de la categoria”.

Ha destacat la seva gran incidència com a carriler. “Jugant amb defensa de cinc, ell es feia seva tota la banda dreta, pujant i baixant de manera incansable durant els 90 minuts. És un jugador que et pot posar mil centrades a l’àrea rival i ofereix una gran profunditat. El Sabadell ha fet un gran fitxatge”, assegura el migcampista sabadellenc que no va tenir gens de fortuna en les seves dues etapes al primer equip arlequinat. Com a curiositat, Ton Ripoll va marcar el gol del Lleida Esportiu a l’agost passat que va deixar fora de la Copa Federació al Centre d’Esports.