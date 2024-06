Ton Ripoll (Lleida Esportiu), nou fitxatge per l’atac del Sabadell 24/25

La direcció esportiva prem l’accelerador. L’extrem Ton Ripoll s’ha convertit en el tercer fitxatge del Sabadell 24/25. Arriba procedent del Lleida Esportiu, on la temporada passada va ser peça fonamental per aspirar durant moltes jornades a l’ascens a Primera Federació, coincidint amb els exarlequinats Óscar Rubio i Sergio Montero. Va disputar un total de 33 partits i va marcar dos gols. Com a curiositat, va ser l’autor de l’1-0 que va deixar fora el Sabadell de la Copa Federació en la primera eliminatòria disputada el mes d’agost al Camp d’Esports lleidatà, partit en el qual es va lesionar de gravetat l’arlequinat Javi Gómez.

Nascut a Santpedor fa 26 anys, Ton Ripoll va començar al Vilafranca i L’Hospitalet abans d’abandonar Catalunya per enrolar-se en el filial del R. Oviedo, el Vetusta, la temporada 20/21. Després d’un fugaç pas perl Real Murcia, va acceptar la proposta de la Penya Deportiva Santa Eulària d’Eivissa, equip amb el qual va fer dues grans temporades. En la segona va coincidir amb un altre dels fitxtages arlequinats, el central Diego Cámara.

Ton Ripoll era un jugador pretès per diferents clubs de la categoria, però la ràpida actuació del director esportiu, Lucas Viale, ha estat clau per aconseguir la seva incorporació. Està cridat a ser un jugador important en l’aspecte ofensiu del nou Sabadell. El pròxim a arribar serà el migcampista Albert Orriols, Urri, procedent de la UE Olot.