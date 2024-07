Gianni, el nou porter del CE Sabadell: passat al Mercantil i debut a la Nova Creu Alta

Dels fitxatges fets fins ara per la direcció esportiva del Centre d’Esports, el del porter Ian Cassaro i Usart, Gianni, és el més mediàtic. O almenys és el que més històries ofereix. D’entrada, per les arrels sabadellenques a través de la família Usart i també pel seu passat formatiu a Sabadell, concretament en el futbol base del CE Mercantil.

Nascut a Sant Cugat, el porter italo-espanyol -el seu pare Piero va jugar en diversos equips, com el Palerm i va estar a prop de l’Inter- va passar la seva infància a la nostra ciutat. Amb 9 anys ja va ingressar en el Mercantil, la temporada 2000/01, com a jugador benjamí. Va continuar com a aleví i llavors el va cridar l’Espanyol, on va viure un autèntic malson, per la pressió que exercien els seus entrenadors, com ell mateix va explicar en una entrevista.

Després d’aquesta nefasta experiència, va decidir tornar al Mercantil, gaudint de nou del futbol. Dues temporades com a infantil i dues més com a cadet, l’última la 2007/08 a Divisió d’Honor. Ja destacava per les seves qualitats i gran envergadura per la seva edat. Per qüestions familiars, va traslladar-se a Lloret, on va completar l’etapa formativa fins a debutar en el primer equip gironí a Primera Catalana. Seria l’inici de la seva etapa sènior.

Amb el Peralada a la Nova Creu Alta

La seva trajectòria és extensa. A Catalunya va militar en l’Olot, Europa o Peralada, filial del Girona. Precisament, en la temporada 17/18, després de l’ascens del Peralada a Segona B, va tenir l’oportunitat de jugar a la Nova Creu Alta en un partit que va acabar amb empat (2-2).

Va avançar-se el conjunt gironí i fins al minut 80 va mantenir el 0-1, quan Felipe Sanchón, des del punt de penal, va superar la resistència de Gianni, qui va endevinar el cantó del llançament, però sense poder aturar la pilota. Només cinc minuts després encaixava el 2-1, obra del peculiar davanter italo-brasiler, Arthuro Henrique. Quan semblava que la victòria estava al sac, el Peralada va esgarrapar l’empat a l’últim minut. Gianni no va disputar el partit de la segona volta al camp gironí.

Talavera, UCAM Murcia, Yeclano, Vila-real B i Real Murcia completarien el seu currículum abans d’arribar ara al Centre d’Esports com una peça clau en el projecte del director esportiu, Lucas Viale. És el perfil de porter que volia el tècnic David Català. Veurem si el seu acompanyant serà Froi Leal o arribarà un nou porter.