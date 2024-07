Miguel Alvarez: “Gianni és un luxe a Segona Federació, el Sabadell ha fet un gran fitxatge”

L’exentrenador del Centre d’Esports i actualment al capdavant del Vila-real B, Miguel Alvarez, avala el fitxatge del porter Ian Cassaro, Gianni, pel conjunt arlequinat. De fet, el tècnic andalús el coneix molt bé perquè el va tenir a les seves ordres dues temporades, la 21/22 i la 22/23. Una veu molt autoritzada.

“Potser no soc del tot objectiu, però només puc tenir bones paraules cap a ell. De fet, va ser un gran descobriment tant en l’àmbit personal com professional perquè jo no el coneixia. El Vila-real B el va signar com a tercer porter, amb la idea d’aportar experiència. Teníem a dos porters molt joves com Iker Alvarez (20 anys) i el suec Filip Jorgensen (19) i Gianni els va ajudar moltíssim en tots els aspectes. Va venir amb una missió molt concreta, però també va jugar partits a Primera Federació i Segona Divisió A fins i tot. Això significa que tenia confiança en les seves condicions, però en un filial sempre impera la promoció dels més joves”.

En l’aspecte personal, Miguel Alvarez no té cap dubte: “la seva actitud va ser molt positiva, un gran company de viatge, i feia grup al vestidor, una cosa molt important, sobretot quan es tracta de gent molt jove. Ell sabia transmetre la seva experiència. Només puc dir coses bones”.

Interpretar el joc

“Gianni és un luxe a Segona Federació i el Sabadell ha fet un gran fitxatge”. Així parla Miguel Alvarez quan li preguntem més pels detalls tècnics i de rendiment. “És un porter que destaca per la seva envergadura i altura (1,90 m). Lògicament, domina el joc aeri i és valent en les sortides, però jo destacaria encara més el seu domini del joc, sap interpretar molt bé el joc. En el futbol actual, els porters han hagut de canviar la seva manera d’actuar, sobretot quan reps una pressió alta del rival. Gianni té bon peu i sap trobar sortides, en curt o en llarg. Tècnicament és molt complet”.

Javi Gómez fitxa per l’Algeciras

D’altra banda, dos exjugadors del CE Sabadell han confirmat oficialment el seu nou destí. En el cas de Sander Ballero, ja es coneixia l’acord amb el Real Betis des de fa mesos. El migcampista ha signat pel club verd-i-blanc fins al 2027 i compartirà vestidor amb Sergi Altimira si es queda al primer equip. Probablement, la primera temporada jugui a Primera Federació amb el filial.

Javi Gómez ha acceptat l’oferta de l’Algeciras, també a Primera Federació. S’havia especulat amb la possibilitat de renovar pel Sabadell després d’una temporada gairebé en blanc per la seva greu lesió de genoll. De fet, només va disputar uns minuts a Irun i va fer un gol. Després, va caure lesionat a Lleida en partit de la Copa Federació i els següents mesos han estat de recuperació. Ara, ha preferit marxar ben lluny i continuar a Primera Federació amb el club andalús.