Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Què ha passat a Sabadell les últimes hores? Repassem les notícies més destacades del dia.

Han assassinat una dona aquest diumenge a la matinada al barri de Ca n’Oriac. Segons apunten fonts veïnals, es podria tractar d’un feminicidi i l’assassí hauria acabat amb la vida de la víctima cap a les 5 de la matinada utilitzant arma blanca en un domicili situat al carrer de Corones.

A Sabadell s’han interposat 215 denúncies per violència de gènere el 2024, un 8% més que el trimestre anterior, quan se’n van tramitar 199 denúncies. De fet, els partits judicials de Sabadell i de Terrassa són on s’han tramitat més denúncies, 215 i 208, respectivament. En la major part dels casos, són les mateixes víctimes les que han efectuat la denúncia a la policia (84,2%), però també hi ha una part dels casos on els jutjats reben directament un part de lesions on es notifica l’agressió (15,8%).

La ciutat ha celebrat aquest dissabte el 35è aniversari de l’agermanament de Sabadell amb el Sàhara Occidental. La plaça de l’Argub ha estat l’escenari de les diverses activitats que s’han dut a terme durant tota la jornada. “Estem molt contents de com ha anat. Per primer cop a Sabadell hem acollit els infants saharauís de tot Catalunya. Hem parlat amb moltes famílies de tot arreu i és maco”, explica la regidora de Drets Socials, Sílvia Garcia.

Després de Froi Leal, el CE Sabadell ha anunciat la segona renovació de la temporada. L’únic jugador de la plantilla amb minuts a la 23-24 que continuarà a Segona Federació és Marc Marruecos, ‘Marru’. El jove jugador barberenc va arribar al Centre d’Esports l’estiu passat procedent del Rubí per ser un dels jugadors referents del filial i ho va aconseguir molt d’hora amb un inici de temporada fulgurant: vuit gols en nou partits a la Lliga Elit.

Les instal·lacions del CN Sabadell de Can Llong acullen aquest cap de setmana el campionat d’Espanya d’estiu de primera divisió de natació artística en categoria aleví/infantil. Les proves van començar el divendres i s’allargaran fins al diumenge. Les graderies han presentat un gran aspecte durant tota la jornada amb centenars de persones a la piscina de 50m del Club Natació.