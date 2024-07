L’edificació d’habitatges nous repunta un 40% a la primera meitat del 2024 i assoleix els 10.394, la millor dada dels últims deu anys, segons les dades dels visats publicades pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Els habitatges representen el 76% de la superfície visada en el primer semestre i creixen sobretot a les demarcacions de Barcelona (+50,4%).

A les comarques barcelonines, el nombre d’habitatges de nova creació es concentra fora de la capital: les ciutats amb més activitat han sigut el Prat de Llobregat, Gavà, Cerdanyola i Barberà del Vallès. “Estem, amb diferència, davant del millor semestre dels últims anys en habitatges nous, estem amb un compliment del 65% de tots els habitatges que vam visar l’any passat. Si la tendència es manté igual, estaríem més a prop d’aquells 25.000 habitatges de nova creació que demanava el pla sectorial de l’habitatge”, ha dit la directora general del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Sònia Oliveras.

A més, també han posat sobre la taula que la rehabilitació està “estancada” després de patir un retorcés en la superfície de reforma visada d’un 1% en comparació amb el primer semestre de l’any passat.

A més, els arquitectes han fet una crida a millorar la tramitació de llicències, un problema que “preocupa molt” i que s’ha agreujat des de l’esclat de la pandèmia. En total, el temps d’espera mitjana és de 7,45 mesos per a obtenir una llicència d’obres i de 3,5 setmanes per a reunir-se amb un tècnic municipal. “Hi ha fórmules de col·laboració público-privada que podrien ajudar molt a millorar i alleugerir aquests tràmits que tenen un fort impacte per l’economia del país”, ha dit Costa.