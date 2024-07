Una fallada de motor d’un avió de Sabadell posa a prova l’habilitat del pilot

Aquest matí, una avioneta de l’escola de pilots amb seu a l’Aeroport de Sabadell, EAS Barcelona, ha patit una fallada d’un dels dos motors de l’aparell. Segons explica el compte de X @FlightradarCAT, l’aeronau havia sortit de l’aeròdrom de la ciutat en direcció a Menorca, quan de sobte, a mig camí, un dels motors ha patit una fallada.

Segons explica el mateix estudiant, en un primer moment s’ha detectat una baixa pressió de l’oli del motor en qüestió, motiu pel qual han decidit fer mitja volta, de tornada a Sabadell. En el viatge precipitat de tornada, el motor ha deixat de funcionar, però la perícia dels controladors aeris i del pilot ha estat clau per tornar sans i estalvis a Sabadell: “No ha estat el vol que esperava aquest matí”, ha exclamat Brandon, l’estudiant de l’escola de vol. El trajecte ha estat seguit per prop de 2.000 persones d’arreu del món, essent, per uns moments, el més seguit.