El tècnic sabadellenc Quico Díaz comparteix l’alegria de l’Eurocopa amb Dani Olmo

L’Eurocopa guanyada per la selecció espanyola a Berlin ha viscut una connexió sabadellenca en el Campus que porta el nom del jugador egarenc Dani Olmo, un dels més destacats i màxims golejadors del torneig. La presència del futbolista ha despertat una gran expectació entre els nens i nenes participants en l’Escola Gresol i també entre els mitjans de comunicació que volien conèixer, sobretot, les intencions del migcampista de cara al futur.

El conegut tècnic sabadellenc Quico Díaz ha estat una de les persones que ha pogut compartir l’alegria de l’Eurocopa amb Dani Olmo. “Ens hem pogut saludar i abraçar perquè fa molts anys que ens coneixem, és un noi espectacular”, ha manifestat Díaz, qui manté una relació de molts anys amb el seu pare, l’exentrenador del Centre d’Esports Miquel Olmo. “No som de la família, però és com si ho fóssim. Ens vàrem treure el carnet d’entrenador junts i, a partir d’aquí, vam crear una gran amistat. Abans d’això, el vaig incorporar al Mercantil juntament amb Sergio Alegre, que ha estat a l’staff de Xavi Hernández al FC Barcelona”.

“El jugador més decisiu d’Espanya”

Curiosament, Quico i Miquel han sigut rivals a les banquetes en diferents ocasions en el futbol territorial i en l’àmbit personal han mantingut una gran relació. Això li ha permès conèixer de prop l’evolució del Dani. “En el tracte és encantador, molt proper. Sabia que he tingut problemes amb l’operació del maluc i va interessar-se per tot el procés. És una persona amb uns grans valors i com a futbolista és espectacular. Potser no soc del tot objectiu, però penso que el Dani ha estat el jugador més decisiu d’Espanya. Va aparèixer en els moments claus, quan l’equip estava amb més dificultats. A més, té la virtut d’adaptar-se a qualsevol situació del joc: ataca, defensa, dona pausa, interpreta molt bé el partit i té gol, un factor molt important en el futbol. En aquest aspecte ha estat clau la influència del futbol alemany, on es xuta molt des de fora de l’àrea i ell ho intenta sempre”.

Quico Díaz no sap el que farà en el futur, però a títol personal considera que “ara ha arribat el moment de canviar. Recordo quan amb 15 anys, van decidir fer les maletes i marxar del FC Barcelona al Dinamo de Zagreb. Tot li vam dir al pare que estava boig, però el temps li ha donat la raó. Va ser un pas positiu. I al Leipzig s’ha consolidat com un gran futbolista. El futbol alemany l’ha endurit, però ara, amb 26 anys, considero que té l’oportunitat d’anar a un club gran perquè estic segur que triomfarà. FC Barcelona? Això no ho sé, crec que serà difícil per la situació econòmica del club blaugrana, però no li faltaran ofertes, potser de la Premier“.