Acord entre la UAB i l’Aeroclub per a la formació de professionals del sector aeronàutic

Els estudiants del grau en Gestió Aeronàutica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que s’imparteix al campus de Sabadell, tindran l’oportunitat de veure reconeguda com a pràctiques curriculars la formació per a l’obtenció de la llicència de pilot privat (PPL) que ofereix la Barcelona Flight School, l’escola de pilots de l’Aeroclub Barcelona-Sabadell (ACBS).

Aquest matí, a les instal·lacions de l’Aeroclub, s’ha escenificat l’acord amb la presència del rector de la UAB, Javier Lafuente, i el president de l’ACBS, Joan Nogueroles. Acte que també ha comptat amb la presència del tinent d’alcaldessa de l’Ajuntament de Sabadell Pol Gibert.

Aquesta aliança, que té una vigència de quatre anys prorrogables, és la primera concreció del protocol d’intencions que van signar la UAB i l’ACNS el novembre passat amb l’objectiu de consolidar i ampliar la col·laboració publicoprivada entre ambdues institucions. “El que signem avui és una fita històrica i, alhora, un punt d’inici cap al futur. A partir d’ara, els alumnes del grau podran treure’s la carrera i sortir de la facultat amb el títol de pilot provat, reconeguda i autoritzada per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria”, ha explicat Joan Nogueroles.

Gràcies a aquest acord, s’oferirà una edició del curs PPL compatible amb el calendari i els horaris del grau. Els estudiants cursaran les 150 hores previstes per a l’obtenció del PPL, que inclou formació teòrica i pràctica. L’estudiant tindrà un tutor extern a la universitat, i en acabar, l’ACBS emetrà un informe acreditatiu de les activitats acomplertes i el rendiment assolit.

La UAB assumirà el cost i la gestió de donar d’alta al sistema de seguretat social als estudiants que desenvolupin les pràctiques. “Som una universitat pública que intentem ser referència en el coneixement i la recerca, arrelada al territori, que vol fer un canvi de model econòmic, ajudant a ser motor de canvi social, i per això has de col·laborar. Sabadell és ciutat de referència, i per això volem impulsar diverses formacions per a tota la societat sabadellenca, que són els destinataris”, ha afegit Lafuente.