Ainhoa Campabadal: “Ser als Jocs és el meu somni des de petita. Estic en un núvol”

Sembla estrany trobar una nedadora sabadellenca i no associar-la directament al CN Sabadell. Aquest és el cas de l’Ainhoa Campabadal, que es va formar al CN Caldes i actualment neda pel CN Sant Andreu, on s’ha convertit en una de les referents de la disciplina a nivell estatal. Campabadal s’estrenarà en uns Jocs a París, per nedar el 4×200 lliure.

Quina valoració fas de la temporada fins ara?

A principi de temporada em va costar bastant arrencar, sobretot en l’aspecte mental. Ho he treballat i ara estic molt millor. Pel que fa als resultats en els campionats que he participat, han estat molt progressius.

L’espineta és no haver estat a Doha?

Segurament sí. Al final, va ser més una decisió de la Federació que no pel nostre nivell. Sí que potser no estàvem suficientment preparades, però ara hem demostrat que som un relleu per apostar de cara al futur.

Tot i això, quan semblava un impossible, el temps de Fukuoka us ha servit per entrar als Jocs. Ho donàveu per perdut?

Sí, la veritat és que pensàvem que no seria possible, però això també fa que ara ho veiem com una oportunitat d’or. És un premi a la marca que vam aconseguir que, al final, tampoc era dolenta.

Com va ser la teva reacció quan et vas assabentar que el 4×200 lliure espanyol tenia plaça per París?

A Fukuoka ens va quedar un mal regust i, després, quan es va decidir que no aniríem a Doha va ser com una muntanya russa. Vaig tenir la sensació que potser no estava tan a prop com pensava. I quan vaig veure el nivell dels relleus al mundial va tornar a aparèixer una altra vegada l’oportunitat.

I quan vas veure que estaves convocada?

Com ja havia format part de l’equip m’ho podia esperar més, però també era conscient que podia passar qualsevol cosa. A més, la final dels 200 de l’Open no va ser la meva millor prova i vaig sortir amb mal regust. Havia quedat entre les quatre primeres, però fins que no veiés el meu nom a la convocatòria no volia il·lusionar-me.

Seran els teus primers Jocs, com els afrontes?

És el meu somni des de petita. Estic en un núvol ara mateix.

Com veus l’equip de relleus? Quines expectatives teniu?

Som un equip jove i ho veiem com una gran oportunitat d’agafar experiència i treballar de cara al futur. De totes maneres, crec que podem fer un bon paper perquè arribem en un molt bon moment.

Us marqueu algun objectiu?

Tant de bo puguem estar a la final. La suma de les quatre és un bon temps i hauríem de fer una molt bona actuació al matí, però no és impossible. Tampoc descartem intentar aconseguir el rècord d’Espanya.

Com deies, sou un equip molt jove, veieu aquests Jocs com un aprenentatge per ser més competitives en el futur?

Sí, per nosaltres serà un aprenentatge. Per una banda, és bo que siguem un equip jove, però també ens haurem d’alimentar de la gent que amb més experiència i aprendre també de la disciplina que té el relleu masculí.

Com a particularitat, tot i ser sabadellenca mai has estat al CN Sabadell. Com és això? T’agradaria estar en un futur?

Simplement no s’ha donat la situació. El 2021 quan vaig deixar el Caldes per fer un salt en la meva carrera, sabia que anant al Sant Andreu m’assegurava entrenar amb les millors de l’estat. En un futur ja es veurà, però ara no hi penso.