FOTOS | Així és l’Oficina de Turisme de Sabadell, que ja té data d’estrena

La Casa Duran acollirà la nova –i primera– Oficina de Turisme de Sabadell, previsiblement, a partir del mes de setembre, coincidint amb l’inici de la Festa Major. El dia exacte de la inauguració encara s’ha de concretar, tot i que s’espera poder repartir els mocador de Festa Major des d’aquest nou espai. L’anunci l’han fet el tinent d’alcaldessa Lluís Matas i la regidora de Projecció de Ciutat i Turisme, Katia Botta, en una visita d’obres a l’edifici aquest dijous al matí. L’Oficina serà l’espai físic de l’anomenat programa VisitSabadell, que promociona el turisme cultural, d’oci, esportiu i empresarial de la ciutat. D’aquesta manera es completa la reforma d’aquest edifici protegit, del qual recentment s’ha obert el pati del carrer de Sant Joan a la ciutadania. A l’oficina s’hi podrà accedir, doncs, des del pati i des del carrer del Pedregar (Centre). El conjunt de les obres d’obertura del pati i d’adequació de la saboneria han costat uns 200.000 euros.

A partir de setembre s’espera que a la Casa Duran tant els sabadellencs com les persones que visiten la ciutat, sigui pel motiu que sigui, hi trobin un espai d’informació sobre tot el que poden fer al municipi. L’Oficina de Turisme obrirà al públic de dilluns a dissabte de 10 a 13 h i de 17 a 19 h i, diumenge, de 10 a 14 h. Sempre hi haurà una o dues persones treballant, una xifra, igual que l’horari, que es podrà ampliar en moments concrets que es prevegi una major afluència de visitants. A la planta superior s’hi traslladarà la regidoria de Turisme, amb la regidora Botta i tres tècnics municipals.

El tinent d’alcaldessa Lluís Matas ha destacat que aquest espai servirà per “mostrar tot el que podem trobar a la ciutat”. I confia que, juntament amb les visites guiades i rutes programades, així com la difusió d’activitats que es fan a la ciutat, tot junt “farà pujar l’interès per Sabadell”. Alhora, Matas ha posat en valor que es conservi el patrimoni i se li doni ús. La Casa Duran (s. XVI) és un dels cinc bens culturals d’interès nacional de la ciutat.

Per la seva part, Katia Botta ha remarcat que “volem que no només sigui una oficina pels turistes sinó que també pels sabadellencs, perquè puguin conèixer quina oferta hi ha a la ciutat”. Botta apunta que “esperem seguir donant suport i creant nous esdeveniments”.

Com que l’Oficina de Turisme i la regidoria estan situats a l’espai que era la saboneria, l’edifici principal de la Casa Duran continua intacte i se seguirà obrint a visites guiades o actes puntuals i sent la seu de l’Ambaixador Reial per Nadal.