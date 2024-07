Rubén Martínez, fitxatge de gran experiència per a l’atac del CE Sabadell

L’atac del Sabadell 24/25 ha incorporat una nova peça amb un llarg recorregut i gran experiència. Es tracta de Rubén Martínez, un extrem esquerrà de 34 anys nascut a Maó (Illes Balears), però criat futbolísticament a La Masía, on va jugar fins a la categoria juvenil. Després va iniciar un periple per diferents clubs, la major part en la categoria de bronze del futbol espanyol, amb un pas recent també per la Segona Divisió A amb UD Logroñés i l’Albacete.

Alicante, Celta B, Alcoyano, Sant Andreu –va ser company de Lucas Viale– Llagostera o Melilla formen part del seu currículum que va tenir un punt d’inflexió al UD Logroñés, en el qual va militar quatre temporades, entre el 2017 i el 2021, l’última a la categoria de plata, disputant un total de 27 partits.

Decisiu a l’Albacete

En el seu següent destí, l’Albacete, també va assolir un ascens, de Primera Federació a Segona A. Va ser una peça clau durant la lliga regular fent 11 gols i després, en l’eliminatòria de semifinals del play-off contra el Rayo Majadahonda, va anotar el gol que donaria accés a la final contra el Deportivo a Riazor que suposaria l’ascens manxec contra tot pronòstic. Va disputar els dos duels contra el Sabadell, 1-1 al Carlos Belmonte i 1-0 a la Nova Creu Alta.

Va començar la temporada 23/24 a la categoria de plata, però en el mercat d’hivern va acceptar un canvi d’aires per viure una nova experiència en el PAS Lamia de la Superlliga grega. Ara, el Sabadell s’ha anticipat a diversos clubs -també el pretenia la Cultural Leonesa i tenia ofertes per continuar a la lliga grega- i ha pogut arribar a un acord després d’unes laborioses negociacions a les últimes hores.

Rubén Martínez, tot i ser esquerrà, pot moure’s per les dues bandes de l’atac i destaca per la seva habilitat i velocitat, el clàssic extrem petit (1,67 m). Amb aquesta incorporació gairebé es tanca la zona ofensiva, encara que la direcció esportiva no descarta el fitxatge d’un altre ‘9’. Encara queden cinc fitxes sèniors lliures.