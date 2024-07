Detenen 40 membres d’una xarxa que introduïa grans quantitats de cocaïna provinent de Colòmbia

Els Mossos d’Esquadra han desmantellat una xarxa que introduïa a Catalunya grans quantitats de cocaïna provinent de Colòmbia. El grup gestionava una xarxa de pisos a Barcelona on venien i distribuïen la droga, que es traslladava en bidons plens de melmelada. L’operació, que s’ha portat a terme amb el Servei de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària, s’ha saldat amb la detenció de 40 membres de la xarxa, arrestats en diferents municipis catalans i a Salamanca.

Els Mossos també han intervingut més de 100 kg de cocaïna amb un valor al mercat il·lícit de prop de 6 milions d’euros, així com grans quantitats d’altres drogues, 161.900 euros en efectiu, un lingot d’or i sis armes de foc.

La investigació es va iniciar a finals de maig del 2022 a Sabadell, quan els Mossos van rebre l’avís que un grup de persones havia accedit a l’interior d’una nau d’una empresa especialitzada en el transport de bidons que contenien melmelada -provinent de Medellín-, i que els havien obert i manipulat. En aquest moment, els investigadors ja van sospitar que dins d’aquests bidons hi podria haver cocaïna amagada.

Paral·lelament a aquesta investigació, els Mossos van iniciar a l’estiu del 2022 una operació a Barcelona per identificar una xarxa de pisos on es comercialitzava cocaïna. El cos va verificar que els líders d’aquest entramat eren dos germans, un home i una dona, i les seves respectives parelles, que mantenien contacte amb Colòmbia. El grup es dedicava a vendre cocaïna en aquests habitatges, situats principalment al barri de la Barceloneta, però també en altres districtes com el d’Horta-Guinardó.

Venien droga a domicili

A més, els Mossos van constatar que aquesta organització tenia a càrrec seu un grup d’entre 6 i 8 persones que venien la droga a domicili. Aquests rebien els encàrrecs de forma directa per part dels compradors o per ordres dels caps de l’organització, i es desplaçaven als punts acordats per lliurar la droga.

En el marc d’aquesta investigació, els Mossos van detenir, l’octubre de 2022, un dels caps de l’organització i la seva parella. Els arrestats van ser localitzats mentre estaven fent un transport de cocaïna, i se’ls va intervenir 47 kg de la substància. L’home va quedar detingut i actualment es troba en un centre penitenciari i la seva parella, que és menor d’edat, va quedar en llibertat.

Implicats en un robatori a una nau a Sabadell

Arran d’aquestes detencions, el cos va detectar que ambdues investigacions confluïen perquè els investigats del cas del robatori de la nau a Sabadell estaven vinculats amb el grup que distribuïa la droga als pisos de Barcelona.

Així, els Mossos van descobrir que aquest grup tenia un domicili a Riells i Viabrea (Girona) que feien servir com a amagatall, i on dipositaven les grans remeses de droga que posteriorment anaven extraient per aprovisionar els diferents punts de venda, la majoria ubicats a Barcelona. Durant la investigació el cos va anar localitzant tots aquests punts de venda, així com les identitats de les persones que s’encarregaven de comercialitzar la droga. Dos d’ells, segons ha explicat el cap de la DIC Barcelona, l’inspector Lizard Hidalgo, tenien contacte directe amb una font a Colòmbia.

En un treball conjunt amb el Servei de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària es va poder revelar que aquestes persones es proveïen de cocaïna de diferents subministradors, però que una gran part d’aquesta arribava de Colòmbia. Per a traslladar-la, utilitzaven diferents empreses per emmascarar la identitat de les persones que hi havia al darrere.

Els Mossos van destapar que el primer enviament des de Colòmbia es va fer l’any 2019 en un sol bidó, el 2022 amb dos bidons, el 2021 amb tres i que el darrer havia estat el de Sabadell. L’any 2023 ho van tornar a intentar, però l’enviament va coincidir amb la detenció a Barcelona d’un dels responsables de la xarxa, motiu pel qual l’entramat va aturar la nova remesa de droga.

Aquest mateix febrer, la Policia Antinarcòtics de l’Estat, en col·laboració amb la Policia Nacional, va interceptar quatre bidons quan estaven a punt de ser embarcats cap a Europa, a Medellín. El cos hi va trobar 40 kg de cocaïna, 10 en cada bidó.

L’explotació del cas va tenir lloc el passat dimecres 3 de juliol, quan un total de 250 efectius policials van realitzar 20 entrades i registres a diferents municipis catalans, com Barcelona, Riells i Viabrea, Vacarisses, i també de l’Estat, a Salamanca. Com a resultat es van detenir 38 persones i es van intervenir diferents substàncies, que estaven molt fragmentades i a punt de ser subministrades als punts de venda que posteriorment es van desmantellar.

En total, es van intervenir uns 100 kg de cocaïna, entre altres grans quantitats d’haixix, ketamina, metamfetamina, marihuana, cristall i heroïna. També es van intervenir 161.900 euros en efectius recollits en tots els registres, 1 lingot d’or, 6 armes de foc, i abundant munició. Els Mossos també van retirar 5 vehicles i 2 motocicletes dels investigats. Pel que fa a la cocaïna, els agents calculen que el seu valor al mercat il·lícit és de més de 6 milions d’euros.

En total l’operació s’ha saldat amb 40 detinguts, els 38 arrestats en el moment de l’explotació i la parella que detinguda a Barcelona mesos abans. A part de distribuir i vendre droga, a molts dels investigats també se’ls acusa de robatoris amb força a joieries, narco assalts i blanqueig de capitals.