FOTOS | Visita guiada a la Torre de l’Aigua

El Museu d’Història de Sabadell ha organitzat aquest diumenge una visita guiada per l’interior de la Torre de l’Aigua. Una seixantena de persones dividides en dos torns han pogut gaudir de la història del lloc, la utilitat i el significat d’un espai emblemàtic a la ciutat.

La visita ha començat a la zona baixa de la torre, on els assistents han conegut el context del moment i motiu de la construcció, el procés de disseny i obra de l’edifici. La Torre de l’Aigua va ser construïda en un context de gran creixement de la població de Sabadell, a la segona meitat de la dècada del 1910, i la idea era poder proveir d’aigua les fonts i safareigs de la ciutat, no anava destinada a abastir els particulars.

El projecte tenia unes bases detallades per l’enginyer sabadellenc Francesc Izard i Bas, però que deixava llibertat quant a materials i forma. Es van presentar quatre projectes, sent el guanyador Lluís Homs Moncusí. El febrer de 1916 es van començar les obres, sota la direcció de Josep Renom i Costa, com a arquitecte municipal i el 1922 va entrar en funcionament. A través d’una bomba, l’aigua pujava per l’interior d’un dels pilars fins al dipòsit i baixava per un altre pilar per ser distribuïda a la ciutat. L’edifici consta de vuit pilars que tenien diferents funcionalitats per cobrir totes les necessitats de la Torre.

La segona part de la visita ha constat d’una petita aturada al primer pis per contemplar alguns dels elements més decoratius d’un edifici que, més enllà de la seva funció, també tenia un toc molt més visual. La Torre de l’Aigua és un dipòsit modernista i com a tal consta de diversos elements que ho demostren. Les columnes que subjecten els pilars o les escales en són grans exemples. A més, va ser una de les primeres edificacions de formigó de l’època.

L’última parada de la visita guiada ha estat el punt accessible més alt de la Torre: el mirador. Va ser construït amb la intenció de ser l’espai més alt de la ciutat i tenir una visió global d’aquesta. Ara, diversos edificis l’han superat en alçada, però igualment les vistes són espectaculars. La Torre de l’Aigua va deixar de funcionar el 1967 davant el creixement de la ciutat. La Torre proporcionava 300.000 litres d’aigua a la població, això suposava un dia i mig de consum, aproximadament. Actualment, Sabadell gasta uns 47 milions de litres en un sol dia.