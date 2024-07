Sant Julià celebra la seva festa major de menys a més

El barri de Sant Julià ha celebrat la seva festa major aquest cap de setmana. El president de l’associació de veïns Eduardo Torres admet que les festes han anat de menys a més. “El divendres vam haver de canviar algun horari i vam acabar d’hora. La gent no va estar molt animada, però hem aconseguit capgirar la truita”, explica.

El dissabte, les activitats infantils van tenir una bona acollida i, a la nit, la festa es va convertir en un gran èxit amb el concert de Carlos Vilches, la música ‘remember’ i un DJ que va estar animant el barri fins gairebé les dues de la matinada. “Igual com el divendres va ser una mica agredolç, el dissabte va ser un autèntic èxit. Vam parar la música a la matinada i perquè era l’hora que tocava, perquè la gent estava animada i amb ganes de més”.

La gran cita, no obstant això, ha estat avui diumenge amb la paella popular. En total, l’associació ha repartit prop de 400 racions. Per a preparar-la han utilitzat 45 quilos d’arròs, 20 de pebrot, 20 de carn, 10 de ceba i 10 de pèsols. “Hem fet arròs per a quatre-centes racions i les hem venut pràcticament totes. Estem en xifres similars als anys anteriors”, afirma Torres. El president, no obstant això, el que més valora és la predisposició que sempre tenen els seus companys a l’associació. “A les festes sempre està tothom molt animat i no cal ni demanar ajuda. Aquest barri és fantàstic i la seva gent, també”, assevera.

FOTOS: VICTOR CASTILLO