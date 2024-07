Incendi a l’edifici dels veïns que van agredir un escombriaire a Sabadell

Incendien un sofà al vestíbul d’un edifici de la plaça de les Tres Torres de Sabadell. Diumenge a la tarda es va produir un incendi a l’edifici del barri d’Espronceda a les 17h, quan va cremar el sofà, però no es van haver de lamentar ferits, segons confirmen fonts municipals. Veïns de l’edifici han confirmat al Diari que es tracta de l’edifici de la mateixa família conflictiva que va apallissar un escombriaire de Sabadell, a qui pertanyia el moble, i lamenten “greus conflictes” amb aquests residents. Es desconeix, però, si l’incendi va ser provocat.

Es van mobilitzar cinc dotacions de Bombers, malgrat que el foc ja havia estat sufocat amb extintors quan van arribar. Els Bombers van apagar punts calents, van ventilar els pisos afectats i es van atendre ‘in situ’ tres persones per inhalació de fum. No es van haver de lamentar més conseqüències.

“Tenen comportament violents”

Veïns de la zona lamenten que fa anys que arrosseguen un conflicte amb aquesta família, que resideix a un dels habitatges del bloc, i sobre qui ja s’ha interposat denúncies. Segons fonts veïnals, tenien ordre d’allunyament per agressions homòfobes a una dona del barri. “És un tema de seguretat, estem espantats. És impossible conviure amb ells”, sosté un veí que es vol mantenir en l’anonimat. “Tenen comportaments violents”, assegura un altre resident de la zona.

Es tracta de veïns que vivien en règim de lloguer social en un pis de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que ara ocupen de manera il·legal. En el moment de l’agressió, l’Ajuntament es va posar en contacte amb Fiscalia per prendre mesures legals per poder fer fora de l’habitatge la família agressora. Els veïns afirmen estar atemorits i demanen “una actuació contundent” per a expulsar-los.

