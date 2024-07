El ple de Sabadell aprova facilitar la instal·lació de plaques fotovoltaiques

El ple municipal de Sabadell ha aprovat que hi hagi més comunitats energètiques a la ciutat i més plaques fotovoltaiques a les instal·lacions municipals. El grup municipal de Sabadell en Comú Podem ha presentat una moció perquè Sabadell que acceleri la transició energètica a la ciutat, que ha estat aprovada amb el vistiplau de tots els grups, a excepció de l’abstenció de la ultradreta. “Hi ha persones que pateixen els defectes derivats del canvi climàtic i cal fer bones polítiques ecologistes per corregir el planeta”, ha reblat el portaveu dels comuns, Joan Mena.

Hi ha hagut avinentesa entre partits. De fet, els comuns ja havien abordat i polit la proposta amb reunions amb alguns grups municipals. “Cal que fiquem fil a l’agulla perquè la nostra ciutat avanci cap a l’autogeneració d’energies”, ha expressat Santi Valls, regidor d’ERC. També s’hi ha referit Eloi Cortés, regidor de Transició Ecològica, que ha subratllat que “les energies renovables són eines indispensables en la descarbonització de les ciutats”. Per la seva banda, Anna Lara, portaveu de la Crida per Sabadell ha lamentat que “alguns compromisos s’han rebaixat” respecte a la proposta inicial i ha demanat que “les entitats puguin participar en les taules de treball”, en referència a les comunitats energètiques. El portaveu de Junts, Lluís Matas, s’ha mostrat preocupat especialment per l’accés a l’energia en el cas dels “polígons d’activitat econòmica” i, igualment, ha agraït les ganes negociadores dels comuns. També Cuca Santos ha donat l’aprovat a la moció. “Convido, a més, que vegin que on governa el PP hi ha moltes polítiques d’eficiència energètica”, ha afegit.

Una pota de l’acord aprovat també amb el rendiment de comptes i un seguiment constant sobre les mesures que l’Ajuntament empren en matèria mediambiental i de transició energètica.