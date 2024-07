El CE Sabadell presenta Diego Cámara, Ton Ripoll i Juanma García

El CE Sabadell ha començat les presentacions de la temporada 24-25 aquest dimarts a la Nova Creu Alta. Ton Ripoll, Diego Cámara i Juanma García s’han mostrat “molt contents d’arribar a un club històric” i han deixat clara la seva ambició per retornar el club a Primera Federación després que tots tres hagin viscut diversos play-offs fallits en les últimes temporades.

El primer a arribar dels tres va ser Diego Cámara, procedent de l’Intercity de Primera Federación. El central s’ha emportat una gran impressió en els seus primers dies al club: “Estic molt content amb els companys i l’staff. Tots els treballadors del club ens han posat les coses molt fàcils. Es veu una bona estructura de club”. Tot i que ve d’una categoria superior, el de Guadalajara ha catalogat el seu fitxatge pel Centre d’Esports com “una gran oportunitat” perquè “tots coneixem aquest club històric”. Cámara ha destacat que pot aportar experiència, ganes i coneixement del grup, després d’haver jugat dues temporades a la categoria amb la Peña Deportiva.

També té experiència a la categoria i ha disputat tres play-offs d’ascens (dos amb la Peña Deportiva i un amb Lleida), Ton Ripoll. L’atacant de Santpedor destaca pel seu desequilibri i no descarta ocupar qualsevol de les posicions de la banda. “No em definiria en cap posició específica perquè durant la meva carrera he ocupat tota la banda. Jugaré a on vulgui el míster”. Sobre les primeres impressions amb el grup, Ripoll ha destacat l’ambició. “Tot són paraules positives de moment. Ens hem ajuntat moltes persones que volem fer les coses bé. Oloro molta ambició”, admet.

Menys coneixedor del grup català és Juanma García que es defineix com “un lateral llarg que li agrada arribar a àrea rival, tenint la pilota i sent protagonista”. L’alacantí, a més, té un punt de polivalència perquè també ha ocupat molt la posició de central: “em sento millor de lateral, però també he jugat molt de central. El més important és que l’entrenador et faci jugar i m’adaptaré al lloc que vegi més adequat”. La competència de García serà el jove Pau Fernàndez, una de les grans apostes del club. Les primeres impressions entre els dos han estat bones. “El Pau és un noi jove, però amb moltes ganes. És un perfil de lateral que m’agrada, té bon físic i tracte de pilota”.

“El mercat està on volia que estigués en aquest punt”

El dissabte, el Sabadell jugarà el seu primer partit de la pretemporada davant el Nàstic a la Nova Creu Alta. Ho farà amb un gruix important de la plantilla tancada. Actualment, el Centre d’Esports ja ha ocupat 12 de les 16 fitxes sèniors disponibles. “La valoració és molt positiva. El mercat està on volia que estigués en aquest punt. Encara tenim marge, però no ocuparem totes fitxes sub23 perquè tenim el filial a Tercera Federación”, explica Lucas Viale.

El director esportiu admet que algunes incorporacions poden ser imminents i deixar l’equip pràcticament enllestit a un mes l’inici de competició. “Ara mateix tenim dues operacions en marxa que es poden resoldre de forma ràpida i dues més que estan encara verdes, però que es poden desencallar en qualsevol moment. Pot ser perfectament que en una setmana estigui plantilla feta”. Les prioritats ara passen per reforçar el mig del camp, la defensa i complementar l’atac amb un nou.

Primera jornada al camp del Torrent

D’altra banda, aquest dimarts, la RFEF ha confirmat que la primera jornada de competició a Segona Federació. El CE Sabadell s’estrenarà visitant la Comunitat Valenciana per a enfrontar-se al Torrent, un rival inèdit per al conjunt arlequinat. El conjunt valencià es va estrenar a la categoria la temporada passada signant un any històric amb un meritori setè lloc. Coneix tots els detalls del calendari.