El CE Sabadell començarà i acabarà la lliga a la Comunitat Valenciana

El CE Sabadell ha conegut aquest dimarts el calendari per a la temporada 24-25 a Segona Federació. L’estrena serà el cap de setmana de l’1 de setembre al Municipal San Gregorio del Torrent, un rival inèdit per als arlequinats. El desenllaç de la temporada també serà a València, en aquest cas a la ciutat esportiva de Paterna per a enfrontar-se al Valencia Mestalla el 4 de maig. El director esportiu, Lucas Viale, havia recongut a la presentació de Diego Cámara, Juanma García i Ton Ripoll que preferia acabar la lliga a casa, però no s’ha complert la seva petició.

L’estrena a la Nova Creu Alta, el 8 de setembre, serà davant un rival conegut per als arlequinats: l’Espanyol ‘B’. I l’últim de la temporada al Temple tindrà un toc molt especial per a alguns dels components de la plantilla i per al director esportiu: contra el Badalona Futur el 27 d’abril (si els badalonins acaben sortint a competir).

Els derbis davant el Terrassa es faran esperar i arribaran al tram final de la competició. El primer, a la Nova Creu Alta, serà a la jornada 15, el cap de setmana del 8 de desembre mentre que la tornada, a l’Olímpic de Terrassa, serà a la jornada 32 (l’antepenúltima de lliga) el 20 d’abril. A diferència del format de Primera Federació, a Segona RFEF el calendari és simètric és a dir que l’ordre dels rivals és el mateix a la primera i la segona volta.

Consulta el calendari complet aquí.