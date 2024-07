Toca una Primitiva de més de 44.000 euros a Sant Cugat del Vallès

Una administració de loteria de Sant Cugat del Vallès ha venut una butlleta de La Primitiva premiada de segona categoria (5 + C encerts) per la qual l’encertant rebrà 44.636,72 euros.

Segons ha informat Loteria y Apuestas del Estado, en el sorteig realitzat dilluns, dia 22 de juliol, la combinació guanyadora ha correspost als números: 48 – 18 – 02 – 04 – 11 – 38, amb el 03 com a complementari i el 7 com a reintegrament.

No hi ha hagut cap butlleta agraciada amb el premi especial ni de primera categoria (6 encerts). En canvi, hi ha tres butlletes premiades de segona categoria, una de les quals ha estat validada al punt de venda número 12.960 de Sant Cugat del Vallès, situat al passeig de la Torre Blanca, 12-14. Les altres dues s’han venut a Cerdanyola del Vallès i Villanueva (Cantàbria).