El CE Sabadell ha presentat la seva nova pell per a la temporada 24-25. Enguany, es recupera l’arlequinat tradicional en la primera equipació, per davant i per darrere en un disseny que molts aficionats demanaven des de fa anys. La segona també és un homenatge a la ciutat, en aquest cas es torna als colors de la bandera de Sabadell després de tres temporades. L’últim cop que el Centre d’Esports va vestir una segona equipació similar va ser l’any de l’ascens a Marbella. Just avui es compleixen quatre anys d’aquell ascens.

La presentació de les samarretes per a l’estrena a Segona Federació s’ha fet amb un original vídeo amb l’últim guanyador de MasterChef i exjugador del club, Eneko Fernández, “cuinant” la nova equipació en un forn de pizzes i servint-la a diversos aficionats i a Lino Gutiérrez. Els primers comentaris a les xarxes socials han estat de total acceptació entre l’afició del Centre d’Esports. Els nous dissenys, els primers amb la marca italiana Kappa, es poden comprar a la botiga de la Nova Creu Alta a partir d’aquesta tarda.