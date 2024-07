A favor o en contra: què opinen els sabadellencs de la compra del Museu del Gas?

En un ple extraordinari, l’Ajuntament aprovarà aquest dilluns la compra de l’edifici conegut com el Museu del Gas. Fa una setmana, vam llençar una enquesta entre els lectors del Diari preguntant ‘Què et sembla que l’Ajuntament compri el Museu del Gas?’ per saber l’opinió de la ciutadania sobre el tema i el perquè d’aquesta opinió.

Centenars de sabadellencs han expressat el seu parer i, en total, un 58,7% dels votants s’ha mostrat en contra de la compra municipal de l’edifici escollint l’opció ‘No hi estic gens d’acord’. A l’altre costat, un 36,9% va expressar que ‘Em sembla una gran idea’, mentre que el restant 4,4% manifestava que ‘m’és igual’.

Entre els perquès dels contraris a la compra, el que predomina és que consideren que “no és una cosa realment necessària” i, per tant, opinen que “els diners s’haurien de gastar en actuacions més necessàries”. Recordem que el cost total de la compra se situaria per sobre dels 3 milions d’euros.

En canvi, els usuaris que es mostren a favor de la compra de l’espai, creuen que és necessari “guanyar un espai cultural més” o que “és important per potenciar el patrimoni de la ciutat”. La intenció és construir un museu de la història de Sabadell i el tèxtil en el lloc.