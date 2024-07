Els Encants de Sabadell: a l’avantguarda dels millors productes ‘vintage’

De la Xina, del Brasil, de l’Índia, d’Itàlia… Hi ha peces de cada racó del món i “probablement amb més història al darrere que tu i jo junts”. El Francesc regenta la botiga Encants de Sabadell des de fa un any –tot i que la seva destresa per recol·lectar productes d’interès històric o simbòlic ve de molt més lluny–. Amb el seu esforç, el número 49 de l’avinguda Onze de Setembre s’ha convertit en un oasi per als col·leccionistes o els amants de la decoració amb gustos vintage, que poden trobar peces úniques tallades en fusta, vidre o porcellana. Entre un mar de prestatges plens de tota mena d’articles.

En aquest negoci el pitjor que et pot passar, diu el Francesc, és agafar-li més estima del compte a alguns dels productes que tens exposats. Té records de peces “molt boniques” que li ha costat separar de la vitrina. “Renoi, recordo un gramòfon que estava més que nou, era suís i era magnífic”, explica. “Quan el vaig vendre vaig pensar: ‘Francesc, he de ser ben burro per vendre’l’”. Però si s’ho guardés tot, l’establiment es diria museu i no botiga, afegeix. Si bé costa atraure clients joves, el Francesc celebra que per la botiga hi passen molts clients estrangers. “A vegades noto que tinc més persones de fora interessades en els productes que tinc que no pas gent d’aquí”, diu. Recorda que fa uns anys va tancar “una molt bona operació”; se li va encarregar portar deu rellotges clàssics a la Xina. Això sí, per entrar als Encants de Sabadell s’ha d’anar amb la ment molt oberta. És la primera regla. “No pots venir pensant que vols comprar una cosa molt concreta, com si això fos El Corte Inglés i vinguessis a buscar un iPhone, però, en canvi, et trobaràs infinitat de productes que no hauràs vist mai”, explica.

D’on surten aquests productes?

La majoria dels productes que s’exposen a la botiga tenen propietaris amb nom i cognom. És a dir, que pertanyen a persones que tenen interès a vendre’ls. Quan s’efectua la venda, els guanys es divideixen a parts iguals entre l’establiment i la persona propietària. El Francesc només posa una condició: “Ha d’estar sempre en perfecte estat, no val una cullera torçada o una figura que li falta un dit”. Així doncs, cada producte ha de passar el vistiplau del Francesc, que es mira minuciosament el seu valor i el seu estat.