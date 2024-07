FOTOS | L’onada de calor ja es nota a Sabadell

Pantalons curts, barrets i fins i tot paraigües per apaivagar la intensa calor. Són algunes de les escenes que s’han pogut veure en les últimes hores a Sabadell per part de ciutadans que busquen fer front a l’onada de calor que ha arribat en aquest inici de setmana a la ciutat.

Dilluns al migdia, les temperatures han arribat a superar els 38 graus, tal com mostren els termòmetres visibles en les farmàcies de la ciutat. De fet, s’espera que fins i tot freguin els 40 graus en els pròxims dies. Fins al dijous no s’espera que baixi el mercuri.

Per això, Protecció Civil va activar diumenge l’alerta del pla PROCICAT per calor molt intensa, que ja es nota a diferents punts de Catalunya. Es recomana evitar exposar-se al sol i no sortir de casa si no és estrictament necessari. També durant la nit es patirà l’episodi, amb mínimes que no baixen aquests dies dels 20 graus.

🔴Aquest és el mapa del #PlaAlfa per avui dia 29/07/2024

📍Consulta el mapa interactiu per conèixer quin nivell hi ha activat al teu municipi o a la teva comarca⤵️

📲 https://t.co/4zt1cFzcJU pic.twitter.com/riVVCysA5g — Agents Rurals (@agentsruralscat) July 29, 2024

Fotos de David Chao: