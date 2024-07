Protecció Civil ha activat aquesta tarda l’alerta del pla PROCICAT per calor molt intensa a partir d’aquest dilluns amb afectació a gairebé tot el país. L’onada de calor s’allargarà com a mínim fins al dimecres i en municipis com Sabadell les temperatures poden superar els 35 graus en aquest inici de setmana. També s’espera que durant les nits es superi el llindar de calor nocturna.

Malgrat que el Vallès no es troba entre les comarques amb més possibilitat de calor intensa el dilluns, sí que podria patir temperatures per sobre del llindar de calor el dimarts amb temperatures pròximes als 40 graus. Protecció Civil informa que ha demanat als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o recursos, persones amb discapacitats o limitacions físiques o psíquiques, persones que hagin de fer activitat física i persones amb malalties cròniques.

Els principals consells per passar l’onada de calor són: hidratar-se molt sovint, evitar sortir al carrer en hores de màxima insolació, portar el cap cobert en cas de treballar a l’aire lliure, no fer esport en les hores de més calor, passar estona en indrets amb aire en cas de tenir-ne a casa, es recomana visitar almenys un cop al dia les persones vulnerables mencionades anteriorment i també es recomana treure a passejar les mascotes en les hores més fresques i abastir-li aigua durant tot el dia.