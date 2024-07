Sis de cada deu bars de Sabadell esperen fer més caixa a l’estiu

Optimisme en el sector. Amb l’arribada de la calor, trobar una taula buida a una terrassa de Sabadell és més complicat de l’habitual. Malgrat l’increment de costos que ha viscut el sector. Vuit de cada deu bars i restaurants de Sabadell esperen fer un bon estiu –especialment els que disposen d’espai exterior–, segons una enquesta en línia elaborada pel Diari de Sabadell amb la col·laboració del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell entre 40 establiments, una mostra de l’11,4% dels agremiats —. “Hi ha una gran quantitat de reserves, en alguns casos ja tripliquen les del 2021.

La majoria han hagut d’apujar preus, afectats per l’increment generalitzat, però la gent respon”, exposa Jordi Roca, president del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell, que assegura que ha estat “un bon any per al sector”. I, a més demanda, més oferta. Segons un informe de l’Observatori dels Centres Urbans i comerç del 2023, els bars i restaurants van menjant el terreny al comerç tradicional. Si bé és cert que encara hi ha més botigues (48,1%) que bars i restaurants (20,3%) al Centre de Sabadell, any rere any aquesta distància s’escurça.

Des del 2018 el nombre de bars i restaurants ha crescut un 2,2% a Sabadell i el pes de la restauració respecte del total està quatre punts per sobre de la mitjana catalana. Sabadell disposa de pràcticament un miler de bars i restaurants –un per cada 230 habitants– i 405 d’ells amb terrassa, segons dades municipals.

Una recuperació sostinguda

Els resultats de l’enquesta confirmen també la recuperació del sector, que va ser un dels més colpejats per la pandèmia. Segons les dades de l’Observatori de l’Economia Local, l’hostaleria a Sabadell va ser el sector més castigat i va representar el 26,1% dels ERTO que es van notificar a Sabadell, per davant fins i tot del comerç (20,9%).

Però allò ja és història. Ara, els resultats són encara millor que l’any 2019: el 58% dels bars i restaurants ja facturen per sobre del que ingressaven abans de la pandèmia. “La gent valora ara més l’hostaleria, és una sensació generalitzada”, assegura Roca. I és que el ritme del negoci denota aquest creixement del sector: el 63,2% dels enquestats han incrementat la seva facturació durant el primer semestre del 2024.