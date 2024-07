La Penya Arlequinada estrena “la millor pista de pàdel del Vallès”

La Penya Arlequinada, de Can Font, acaba d’estrenar una nova pista de pàdel que anuncia com “la millor del Vallès”. Poques pistes es troben a Catalunya que tinguin un espai exterior com aquest, amb vidres i gespa de qualitat i llums panoràmiques.

És més, el president de la Federació Catalana de Pàdel, Felip Ródenas, va admetre que no n’ha vist cap com aquesta a Catalunya, asseguren des del club. En la inauguració la van poder provar en una exhibició Jonatan Soriano, Cristian Tello, Julio Salinas i Sergi Barjuan. Fa una setmana s’hi va celebrar un torneig organitzat per Relats Solidaris.

El club, amb 65 anys d’història i amb una massa social en augment, disposa de 13 pistes exteriors i dotze equips federats. Juntament amb el Júnior de Sant Cugat, són els clubs catalans que més equips tenen en competició oficial.