Noms propis al CE Sabadell: mal presagi amb Peque Polo i reunió amb Fran Mérida

La setmana no està oferint grans novetats a la Nova Creu Alta. De fet, no s’ha concretat cap més fitxatge, a l’espera de tancar alguna de les diverses operacions obertes que manté el director esportiu, Lucas Viale, qui vol esprémer totes les possibilitats per encaixar en el pressupost.

L’objectiu és tancar la plantilla amb quatre incorporacions: un defensa, dos migcampistes i un davanter. De totes maneres, la probable lesió greu de Peque Polo podria accelerar la contractació d’un 9 de cert nivell. Encara no s’ha fet oficial el diagnòstic definitiu, però tot apunta a un llarg període de baixa. Segons ha pogut saber el Diari de Sabadell, Peque tindria afectat el peroné i la tíbia i això confirmaria el pronòstic d’uns quatre mesos fora de combat. Caldrà esperar el dictamen, però els presagis negatius s’han complert.

Una opció d’experiència

D’altra banda, Lucas Viale vol compensar la joventut d’una bona part de la plantilla amb un plus de veterania i experiència. Ja va aconseguir l’arribada de Rubén Martínez, procedent del futbol grec, després d’unes laborioses negociacions, i ara podria aplicar el mateix sistema amb un futbolista que té un llarg recorregut: el migcampista Fran Mérida.

De fet, el jugador va estar dimarts a les oficines de la Nova Creu Alta per mantenir una reunió amb Lucas Viale. “Es va tractar només d’un canvi d’impressions”, asseguren fonts del club. Res es pot descartar. El jugador sembla que té ganes de tornar a Catalunya després d’una carrera que podria definir-se com un ‘rodar món’. Ha jugat en lligues de cinc països i un grapat d’equips espanyols, com Real Sociedad, At. Madrid, Hèrcules o Huesca. On més va destacar va ser en la seva etapa a Osasuna (4 anys) i Espanyol (2 anys) assolint l’ascens a Primera en ambdós casos.

La passada temporada va jugar al Lugo, després d’un pas per la lliga de la Xina, participant en un total de 13 partits, un dels quals el fatídic 3-3 davant el Sabadell que va significar el descens arlequinat. Els pròxims dies s’encarregaran de dir si és una operació factible econòmicament i també caldrà comprovar l’estat físic del jugador, que ara té 34 anys. Sempre ha destacat per la seva qualitat tècnica, esquerrà pur.

L’altra peça pel mig del camp seria un futbolista de perfil més físic i no es descarta alguna aposta africana si surt l’oportunitat. De moment, aquest dijous continuarà el carrusel de presentacions amb el trident Àlex González, Gonpi, Alfredo Pedraza i Albert Orriols, Urri.