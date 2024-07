Sabadell té el tèxtil a les venes (i ara en tindrà als museus)

La Fundació Antoni de Montpalau torna, tot i no haver marxat mai. La seva col·lecció de peces de moda de quan Sabadell era coneguda com la Manchester Catalana tornarà a lluir a la ciutat massa temps després. La primera i única vegada que això ha passat va ser el 2008. Una setantena de vestits i abrics d’alta costura i prêt-à-porter ompliran a partir del 6 de setembre una de les sales d’Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.

Serà la primera de tres exposicions consecutives de la fundació sabadellenca, que amb 18.000 vestits atresora la col·lecció de moda més gran de l’Estat. Sota el títol Sabadell teixeix, la mostra abraçarà 50 anys (1940-1990) amb el bo i millor de cada casa. S’hi podran veure vestits de grans dissenyadors i firmes que van ser confeccionats amb teixits made in Sabadell, empreses que compraven aquí: Balenciaga, Pedro Rodríguez, Pertegaz, El Dique Flotante, Santa Eulàlia, Carmen Mir, Asunción Bastida, Toni Miró, Pedro Rovira, Rosser, Robert Dalmau, Moda del Sol, Margarita Nuez o Roser Marcè.

“La gent de Sabadell tenim el tèxtil a les venes”, afirma el comissari de l’exposició i director de la Fundació Antoni de Montpalau, Josep Casamartina, que ha treballat amb Ismael Núñez. El que no tenia fins ara Sabadell, però, és el tèxtil als museus. L’Ajuntament vol canviar això amb aquest cicle expositiu, que no deixarà de ser un assaig del que es pugui fer en el futur Museu del Gas –encara sense nom definit–, que recopilarà la història de la ciutat i, per tant, ha d’incloure un apartat per al tèxtil de la Fundació.

L’exposició mostrarà el procés des que arribava la bala de llana acabada d’extreure de l’ovella fins que esdevenia un vestit, amb el rentat, el filat i el teixit entremig. Un diccionari elemental diferenciarà l’ordit de la trama. I la mostra ensenyarà, també, una vintena de peces de sastreria masculina de Luxor, Romeo Gigli, Emenegildo Zegna, Ignasi Ribas, Pellicer i, entre altres, Burberry’s.

S’hi podrà veure art déco català: dos fragments de grans murals confeccionats amb teixits sabadellencs d’Antoni Vila Arrufat, fets conjuntament amb el decorador Josep Vives Bracons, que el Gremi de Fabricants va portar a l’Exposició Internacional de Barcelona el 1929. Hi haurà un reportatge fotogràfic de Francesc Casañas, una maleta de panyeria de l’empresa Gorina de 1835 i un plànol de la ciutat en què es veuran els tallers i les indústries dels anys 60.

Algunes empreses sabadellenques hi seran presents a través de llibers de comandes i altra documentació: Societat Anònima de Llaneria, Francisco Casas, Ramon Mallofrè, Valls Creus, Molins Germans, Fills d’Emili Sallarès, Fills de Pere Balsach, Sampere i Gorina, Jaume Bombardó, Sallès Deu, Garriga Germans, J. Domingo Casanovas, Gorina SA i Textil Riba. El Gremi de Fabricants, Jeroni Benavides i Plàcid Garcia-Planas han aportat revistes, publicitat, programes i catàlegs.

“El desembre de 2024 farà 20 anys que va néixer la Fundació i hem fet 25 exposicions: al Museo del Traje de Madrid, al Museu de Badalona, al Museu d’Història de Catalunya, al Museu del Calçat i de la Indústria d’Inca, al Cristobal Balenciaga Museoa, al Palau Robert, a la Fundació Rocamora…”, fa balanç Casamartina, per acabar afegint: “Però fa 16 anys que no hem exposat a Sabadell. Va ser a la Casa Arimon, gràcies a la gentilesa de Plàcid Garcia-Planas, i amb l’ajuda de la Fundació Banc Sabadell. Durant quatre caps de setmana va estar pleníssima i ens va suposar un creixement brutal”, recorda. Des d’aleshores, la col·lecció de la Fundació no ha parat d’engrandir-se a base de donacions de particulars, alguns hereus de dissenyadors i fabricants.

El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, tenia entre cella i cella treure profit de la col·lecció després de tant temps, ja que recorda “que és una de les més importants i excepcionals de tot l’Estat”. El director de la Fundació Caixa Sabadell 1859, Joan Carles Sunyer, ha expressat que és un honor acollir l’exposició.

El nom de la Fundació és fruit d’una curiositat. Anna Maria Casanovas, presidenta de la Fundació, comparteix l’amor per la literatura amb Casamartina. Per res del món volia batejar-la amb el seu nom, així que van trobar la solució en el poeta i escriptor Joan Perucho. Per homenatjar-lo, i amb permís de la seva viuda, van posar a la Fundació el nom del protagonista de la novel·la Les històries naturals, Antoni de Montpalau.

‘Sabadell es posa de moda’

S’inaugurarà per Festa Major i serà la primera de les tres exposicions del cicle Sabadell es posa de moda, produït per l’Ajuntament en el marc de la Capital de la Cultura Catalana.

Les altres dues exposicions estaran titulades com a Sabadell confecciona i Sabadell crea, aquesta última posant el focus en dissenyadors del passat i del present, des de Toni Miró fins a Txell Miras.

El futur Museu

La Fundació Antoni de Montpalau espera ocupar un lloc en el futur Museu d’Història, que s’allotjarà en l’actual Museu del Gas –el ple municipal acaba de donar llum verda a la seva compra per 3,18 milions d’euros a Naturgy–. En aquest nou equipament, que ha de substituir l’actual i decrèpit Museu d’Història del carrer de Sant Antoni, s’hi preten explicar la història sencera de la ciutat. Segons les primeres previsions municipals, la col·lecció de vestits, doncs, formaria part del capítol de la indústria tèxtil de Sabadell. Que no és poc important.