Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Repassem les notícies més destacades publicades en les últimes hores al Diari.

La factura de la llum, 1.600 euros mensuals, un 50% més cara que fa dos anys. La cistella bàsica, un 30% per sobre. Els hostalers de Sabadell s’han enfrontat també a l’increment dels preus de l’energia i els productes bàsics que s’allarga des de l’any passat, i pràcticament nou de cada deu s’han vist obligats a incrementar el seu preu.

Sabadell, igual que el conjunt del Vallès Occidental i altres comarques catalanes, continuen en alerta per intensitat de calor, amb temperatures que tocaran sostre en les pròximes hores. De fet, a la nostra ciutat els termòmetres es poden enfilar fins als 40 ºC, un fet que ha obligat Protecció Civil a activar l’alerta, amb el focus posat sobretot en la franja del migdia.

“És surrealista. Com em poden demanar sis anys de presó per una targeta SIM que mai he vist ni he fet servir?”. La María, nom fictici per a aquest reportatge, parla entretallada, com pot, de l’embolic en què està ficada. L’any 2019, una targeta de telefonia mòbil a nom seu va acabar en mans d’una banda d’estafadors. Ara, ella està acusada de formar part del grup criminal i d’haver robat almenys 116.218 euros a través d’enganys a través d’Internet a tot Espanya mitjançant el mètode conegut com a phishing.

Cesca Andreu, veïna de Sol i Padrís, va pensar que des de casa també podia contribuir a protegir la natura. “Vaig decidir instal·lar nius d’orenetes al balcó de casa, per afavorir que tinguessin el niu fet o que el fessin al costat”, explica Andreu, que a més va estudiar biologia. “Cal saber que les orenetes són perfectes controladores de plagues d’insectes”, afegeix.

La mobilitat viària entre el Vallès Occidental i el Bages experimentarà a la tardor un canvi important per als milers de conductors que fan el trajecte entre ambdues comarques. El consell executiu ha aprovat aquest dimarts les modificacions de la concessió de al C-16 per permetre la gratuïtat dels peatges per als trajectes de mobilitat obligada entre Terrassa i Manresa.