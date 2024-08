Els músics de Sabadell no fan vacances: concerts per tot el país

Sabadell està pausat culturalment aquest agost, però no el seu talent musical. Un bon grapat d’artistes de la ciutat actuaran durant les vacances per tot Catalunya, i més enllà. Aquests són alguns dels espectacles on trobar-los.

Flashy Ice Cream

Pol Giancana i Sneaky Flex tenen previst revolucionar unes quantes festes majors aquest agost amb les seves odes a la joventut. Venen amb ritmes estiuencs i molt material nou, publicat sota el títol Sempre Joves, per fer proselitisme del carpe diem.

Festa Major de Massanes (2 d’agost)

Festa Major d’Organyà (17 d’agost)

Festa Major de la Bisbal del Penedès (19 d’agost)

Festa Jove a Pineda de Mar (29 d’agost)

Sergio Dalma

Va començar la seva gira d’estu a Sabadell. Qui es va perdre el concert, encara té unes quantes oportunitats a Catalunya i a Espanya per veure la posada en escena del disc ‘Sonríe porque estás en la foto’.

Sons del Món – La Ciutadella, Roses (3 d’agost),

Mar d’Estiu – Torrentó de Can Gelat, a Pineda de Ma r (6 d’agost)

Tarragona (10 d’agost)

Cap Roig Festival (11 d’agost)

Segovia (15 d’agost)

Ejea de los Caballeros (31 d’agost)

Ruc’n’Roll

Format a Joventut de la Faràndula i una de les cares del 3XL, Eric Alés és el cantant de Ruc’n’Roll, un grup que canta “el bo i millor del rock català” per tot el territori.

Rocafort de Queralt (4 d’agost)

Figuerola d’Orcau (14 d’agost)

La Canonja (17 d’agost)

Ripollet (24 d’agost)

Ribera d’Ondara (25 d’agost)

Ven’nus

La jove cantant de veu suau embolcallada per ritmes electrònics està immersa en una gira del seu últim disc, Post-Mullet.

White Summer de Pals, amb Julieta (9 d’agost)

TBA (17 d’agost)

Festa Major de Sants (31 d’agost)

Laura Andrés

La pianista i compositora presentarà el seu darrer àlbum, Venus, un viatge musical per l’espai exterior.

Es claustre – Menorca (10 d’agost)

Platja Sa Conca – Cadaqués (17 d’agost)

Agrícola de la Conca-Celler Nou – Solivella (18 d’agost)

Orquestra Simfònica del Vallès

Tot just aterrats del festival d’òpera de Saaremaa, els músics encara no marxen de vacances. Els esperen dues actuacions especials:

La Setena de Beethiven – Església de Sant Domènec de Puigcerdà (2 d’agost)

Love, Love, Love – Terramar de Sitges (4 d’agost)

Grans heroïnes del cinema – Església de Sant Domènec de Puigcerdà (9 d’agost)

Ferran Rico

Poques oportunitats durant l’any tenim per veure en directe el talentós baixista, que durant gran part de l’any es troba a l’altra banda de l’Atlàntic, formant-se a la Berklee College Music de Boston. Acaba de publicar l’àlbum de jazz Once Bitten. El presentarà amb la seva banda, Ferran Rico Group.

Jamboree Jazz Club (27 d’agost)

31FAM

Gasolina i rom amb cola per un estiu de molts quilòmetres. El grup de música urbana té una agenda plena de concerts.

Festival Terramar de Sitges (3 d’agost)

White Summer de Palamós (11 d’agost)

Barraques de Roses (13 d’agost)

Garbinada Pop de Falset (16 agost)

Festa Major de Torregrossa (17 d’agost)

Festa Major d’Alpicat (23 d’agost)

Festa Major d’Agramunt (31 d’agost)

Munic HB

Caldrà agafar avió per veure un dels artistes sabadellencs amb més projecció, el raper Munic HB, que acaba de publicar el tema noLegal. Actuarà a Oviedo el 23 d’agost, al Riverland Fest.

I qui fa vacances?

Albert Pla, Triquell, la humorista Charli Pee, Xavi Vidal, Sharonee, Corrandes són corrandes i Mara Jiménez es prenen l’agost de vacances (pel que fa a actuacions). Esperarem fins al setembre per anar-los a veure.

Per altra banda, caldrà anar lluny per veure la rapera Santa Salut aquest any. L’únic concert de la seva gira a l’agost és a Brixton, el 13 d’agost. De la mateixa manera que els Brodas Bros, que a l’agost seran al Regne Unit.