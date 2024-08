“La meva filla diabètica ha guanyat molta autonomia amb el nou dispositiu”

“La meva filla ha guanyat molta autonomia“. La Laia és mare d’una nena d’onze anys amb diabetis, una de les vuitanta pacients pediàtriques del Taulí que utilitzen el nou sistema de plomes intel·ligents. Aquests nous dispositius que ha introduït l’hospital faciliten el control de la diabetis i ajuden a prendre decisions en situacions específiques. “La nostra filla ens trucava a mi o al seu pare cada dos per tres i ara aquesta màquina l’assessora i la fa estar més tranquil·la en molts moments”, explica la Laia. Aquests smart pens –xeringues amb insulina– administren la insulina i seleccionen la dosi de forma més fàcil i intuïtiva.

“Cada vegada que mengen una quantitat important de carbohidrat necessiten l’ajuda de la insulina per metabolitzar la glucèmia, en funció de si estan fora de l’objectiu han de fer un càlcul a la base”, explica Mònica Palacio, infermera pediàtrica del Parc Taulí. “L’aplicació evita que hagin de fer aquest càlcul”, afegeix Palacio, que també és educador en diabetis. Així, aquestes plomes intel·ligents van connectades al mòbil i a través d’una aplicació t’ajuden a calcular la dosi en cas d’alteracions, variacions de menjar, àpats extres… “L’aplicació ens permet tenir un informe en cada moment de l’estat del sucre de la meva filla”, afegeix la Laia.

Una facilitat, també per als professionals

Amb aquest nou dispositiu, els professionals de la Unitat d’Endocrinologia pediàtrica també poden tenir un control més precís dels pacients, perquè poden consultar la pauta utilitzada pels pacients i fer correccions en el tractament, si és necessari. El Taulí ha anat introduint progressivament, durant el darrer any, la ploma intel·ligent en pacients pediàtrics. Durant el mes de juliol, els professionals de la Unitat d’Endocrinologia Pediàtrica han fet diverses sessions per formar els joves i els familiars sobre com utilitzar aquest nou dispositiu.

El doctor Jacobo Pérez, metge especialista de la Unitat d’Endocrinologia Pediàtrica, assegura que “amb aquest canvi, no només busquem aconseguir una millora del control de la diabetis, disminuint les complicacions futures; sinó que també volem millorar la qualitat de vida dels pacients i de les famílies facilitant el dia a dia en el control de la malaltia”.

Sobre aquesta malaltia

La Diabetis pediàtrica és una malaltia metabòlica produïda per la manca d’insulina que provoca un augment de sucre a la sang (hiperglucèmia) i a l’orina. És la malaltia endocrina més freqüent a l’edat pediàtrica. La majoria dels nens i les nenes diagnosticats de diabetis correspon a la diabetis tipus 1, la més habitual; tot i que hi ha un petit percentatge que són diagnosticats amb la diabetis tipus 2, que està relacionat amb l’obesitat infantil.

Tot i que l’edat més freqüent de debut sempre s’ha situat al voltant del període d’inici de la pubertat, el fet és que cada vegada es diagnostiquen més pacients per sota dels cinc anys, alerten fonts del Taulí.