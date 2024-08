Què ha passat a les últimes hores a la ciutat? Repassa les notícies destacades del dia a Sabadell.

El CE Sabadell ha aconseguit la primera victòria de la pretemporada en un igualat i competit duel davant el Barça Atlètic (0-1) disputat a les instal·lacions de RoyalVerd. Els arlequinats s’han imposat després de completar un partit molt seriós on pràcticament no han concedit cap arribada als blaugrana. Un gol de Rubén Martínez ha estat suficient per sumar el primer triomf de l’equip de David Català.

“La meva filla ha guanyat molta autonomia“. La Laia és mare d’una nena d’onze anys amb diabetis, una de les vuitanta pacients pediàtriques del Taulí que utilitzen el nou sistema de plomes intel·ligents. Aquests nous dispositius que ha introduït l’hospital faciliten el control de la diabetis i ajuden a prendre decisions en situacions específiques.

Actes vandàlics en forma de grafits a tres trens de l’R4 de Rodalies han obligat a habilitar servei alternatiu per carretera entre Vilafranca del Penedès i Castellbisbal, segons ha informat Renfe. L’acte incívic s’ha produït aquesta passada nit de dissabte a diumenge a Martorell, i afecta tres dels primers combois de la jornada. Els trens, per tant, podrien veure alterada la seva programació per les parades de Sabadell i el Vallès.

El conductor d’un turisme va morir la matinada del dissabte en una sortida de via a la carretera que va de la Ràpita a Poblenou del Delta. Es tracta d’un noi de 21 anys veí de Terrassa. Els fets van succeir prop de les dues de la matinada a la Ràpita, segons informa el Servei Català de Trànsit.

L’enquesta del Diari oberta a tots els lectors aquesta setmana revela que la salut, l’educació i la seguretat són els tres grans problemes que la Generalitat de Catalunya ha d’abordar amb més urgència a Sabadell. Amb més de 400 respostes, dos de cada tres participants considera la salut entre els tres àmbits prioritaris.