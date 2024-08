Els veïns del carrer de Santa Eulàlia, a Can Puiggener, es troben farts d’un problema que ve de llarg. La falta de neteja d’una nau situada en aquest punt del barri està provocant una onada de plagues, especialment de rates, en tota la zona. Segons els residents del lloc, l’espai es trobava ocupat per un home que aglomera grans quantitats de brossa. “Cada estiu passa el mateix. Dins la nau hi ha embornals per on surten les rates”, explica una veïna del carrer.

Els mateixos veïns, a més, apunten que aquest any la persona que ocupa la nau es troba fora per un problema mèdic i això ha provocat que el lloc estigui encara més descuidat i brut. “Sortim amb els nens al carrer i estan les rates passant per allà. Alguns veïns han deixat d’aparcar el cotxe aquí perquè se’ls fiquen les rates dins i els roseguen els cables, els que tenen pati les veuen passar i no poden sortir… és una situació insostenible”, afirmen.

Es tracta d’una propietat privada i, per tant, el consistori no hi pot actuar sense consentiment del propietari. “L’Ajuntament li passa la pilota al propietari i el propietari no es fa càrrec de res. Al final, els afectats som nosaltres i portem cinc anys així”. Fonts municipals apunten que “l’Ajuntament està al cas de la situació i en contacte constant amb els veïns per resoldre-la. El local s’ha intervingut en dues ocasions i ara ja té un propietari, al qual s’ha requerit perquè actuï per netejar-lo i eliminar aquest focus de brutícia i insalubritat”.

No obstant això, els residents asseguren que la persona propietària no en vol saber res. “Era una herència i ja ha aparegut el beneficiari. Vam anar un grup de veïns a parlar amb ell i ens va dir que no faria cap actuació per solucionar el problema i que marxava de vacances. Que quan tornés ja miraria com està el tema”. Sobre la negativa de l’actual propietari, des del consistori apunten que “estem estudiant tots els mecanismes possibles per assumir la intervenció com a Ajuntament en cas que el propietari no se’n responsabilitzi, per evitar més perjudicis al veïnat”.