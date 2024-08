Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Repassem les notícies més destacades a la ciutat.

El canvi climàtic, amb l’increment de les temperatures i la falta de pluges o la brutícia als carrers han afavorit que creixin plagues urbanes a bona part de les ciutats del Sud d’Europa en els últims anys. Sabadell no és una excepció. Veïns de tots els barris de la ciutat denuncien constantment la presència de paneroles, rates, formigues o vespes, entre altres espècies.

Sabadell va viure la setmana passada l’onada de calor més intensa des que es registren dades meteorològiques a l’Estació Automàtica Sabadell – Parc Agrari. Mai s’havien encadenat a la nostra ciutat tres jornades amb el mercuri enfilant-se fins tan amunt: dimarts i dimecres passat es va arribar als 39 graus, rècord d’aquest any i la temperatura més alta des del 18 de juliol de l’any passat, quan es van assolir els 41 graus.

L’arquitecte del Sabadell 24/25. Va ser l’escollit per la reconstrucció esportiva de la plantilla després del traumàtic descens a Segona Federació. Lucas Viale afronta aquest repte majúscul amb la màxima il·lusió i sense por.

El comerç és el sector per excel·lència de l’economia sabadellenca: és el que més llocs de feina genera a la nostra ciutat, amb un total de 13.575, una xifra que es manté respecte a l’any 2023, segons el darrer informe trimestral Infodades, elaborat per l’Observatori de l’Economia Local de l’Ajuntament de Sabadell.

Sabadell és la ciutat de la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) on més ha crescut el nombre de viatgers el 2023. Les cinc estacions de la nostra ciutat van recollir 4,5 milions de passatgers l’any passat, el que no només implica la recuperació total dels viatjers d’abans de la pandèmia, sinó que supera amb escreix els registres del 2019. El nombre d’usuaris d’FGC va créixer un 22,2% en només un any.