Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Fem un repàs de les informacions més rellevants publicades al Diari. Què ha passat en les últimes hores a Sabadell?

La immigració és un dels grans temes de debat en les societats actuals d’arreu del món. Malgrat que les polítiques es desenvolupen en l’àmbit estatal i des d’una perspectiva global, la realitat és que tenen conseqüències i impacte directe en el terreny local, en ciutats com Sabadell.

L’abandonament es dispara un 117% el mes de juliol. És una tònica habitual: amb l’arribada de l’estiu, a la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell es preparen per acollir més gats i gossos de l’habitual. Si durant l’any entren entre 40 i 45 animals al refugi, el mes de juliol han estat 87. “Estem desbordats, hi ha molta entrada de gatets i hi ha menys adopcions”, exposa Claudia Matheja, responsable de la protectora.

Cada estiu una nova cançó esdevé reina de les vacances i ens acompanya durant tota l’estació, tant si ho volem com no. Per aquesta raó hem decidit fer una selecció de cançons d’artistes sabadellencs i vallesans ideals per acompanyar una bona capbussada a la platja o l’hora del vermut al Passeig… Un compendi estranyament efectiu que confirma el talent de la ciutat, moment de prémer play.

En el marc de la Festa Major 2024, Sabadell tornarà a mostrar els retrats i caricatures d’Antoni Climent Cascante que es van exposar en la festa major de la ciutat de l’any 1934, ara fa 90 anys, al Círcol Republicà Federal.

Partit per il·lusionar l’afició i per creure-hi. El Centre d’Esports de David Català comença a carburar. Empata, però convenç davant un Espanyol de Primera Divisió (1-1). Un gol en pròpia porteria en un enorme primer temps ha posat en avantatge els arlequinats.