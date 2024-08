Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Repassem les informacions més rellevants de les últimes hores. Què has de saber aquest divendres?

El pont del Portal Sud ja està construït. Els treballs per col·locar els pilars i aixecar l’estructura han finalitzat aquest dijous a la matinada. Dues grues de gran tonatge han posat les bases del viaducte sobre la riereta, que servirà com a connexió directa entre la C-58 i la Gran Via de Sabadell. Les obres de l’esquelet del pont han conclòs “amb èxit”, i ara s’haurà de culminar amb l’encofrat i els treballs del formigonatge, afirmen fonts del consistori.

Jornada insòlita en la política catalana. La investidura de Salvador Illa al Parlament de Catalunya ha estat marcada per la tensió i incertesa desencadenada minuts abans de l’inici del ple, amb el retorn al país de l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que posteriorment ha desaparegut del mapa. La situació ha provocat nerviosisme i una allau de reaccions que han portat els Mossos d’Esquadra a desplegar una ‘Operació Gàbia’ per detenir-lo, sense èxit.

Fa poc més d’una setmana, el trànsit de la Rambla de Sabadell es va reobrir després d’una renovació de l’asfalt. Les obres, que han costat uns 700.000 euros, han deixat el passeig central amb aspecte espectacular, amb el vermell original. Ara bé, en els treballs han deixat un error de senyalització: al tram de Doctor Robert s’indica que la velocitat és de 30 km/h, quan realment hauria de ser a 20 km/h, ja que és plataforma única.

Una de les informacions més esperades de l’any pels joves de la ciutat és la temàtica escollida pel Correbars de la pròxima Festa Major. A través d’una enquesta d’Instagram del compte del Moviment Popular de Sabadell (MPS), una de les entitats encarregades del Correbars, hem pogut conèixer els tres temes amb possibilitat de formar part d’aquesta tradició popular tan especial de les nostres festes.

La selecció espanyola femenina de waterpolo s’ha classificat per a la final dels Jocs Olímpics després d’imposar-se als Països Baixos en una ‘semi’ d’infart (14-14, 4-5) que s’ha decidit en els penals. Maica Garcia ha anotat el llançament definitiu per creure, per què no, que és l’any d’aconseguir el títol que li falta. Judith Forca ha estat clau amb cinc gols, Paula Leitón n’ha fet dos i Bea Ortiz, un. També estaran a la final Laura Ester i la sabadellenca Nona Pérez.