El waterpolo femení espanyol guanya l’anhelat or olímpic

L’anhelat i somniat or olímpic del waterpolo femení espanyol ja és una realitat. Dotze anys després del debut i la plata de Londres, una generació màgica aconsegueix el títol que li faltava. La coronació de diverses jugadores històriques comandades sempre per una eterna Maica Garcia, de nou decisiva a la final amb tres gols. La selecció espanyola s’ha imposat a Austràlia (9-11) en una final gestionada a la perfecció que les de Miki Oca han decidit als dos últims quarts. Les sabadellenques Judith Forca i Nona Pérez, i les jugadores de l’Astralpool, Bea Ortiz, Paula Leitón i una altra eterna, Laura Ester, es pengen l’or després d’uns Jocs Olímpics immaculats.

El marcador l’ha inaugurat el conjunt oceànic a través de la golejadora Alice Williams, que ha convertit un penal, després que la selecció espanyola s’encallés en els primers atacs del partit. La remuntada ha arribat des de la boia. Paula Leitón ha empatat amb una gran maniobra de revers i, posteriorment, ha forçat un penal que ha transformat Elena Ruiz (1-2). Ambdós equips s’han mostrat nerviosos i precipitats en les superioritats, però Williams en la quarta de les australianes ha igualat.

Al segon període, les defenses i porteres han dominat. Martina Terré ha assecat l’atac oceànic amb set aturades en el quart. No obstant això, no ho ha aprofitat a l’altra porteria l’equip espanyol que entre bloquejos, aturades de Gaby Palm i males seleccions de tir, no ha pogut avançar-se fins al tram final. Maica Garcia, en la cinquena superioritat del seu equip, ha anotat un gol marca de la casa per posar el 2-3 al descans. L’avantatge ha espolsat els nervis i ha entrat en acció Bea Ortiz.

La rubinenca s’ha endollat a la final i amb tres gols consecutius en un parcial d’1-3, ha permès al combinat estatal obrir la primera escletxa del partit (3-6). En una exclusió, Rebecca Rippon ha demanat un temps mort per tornar-se a acostar en el marcador. Li ha sortit bé la jugada a la seleccionadora i Alice Williams ha retallat la diferència a dos. S’ha entrat en els últims vuit minuts amb un 5-7 favorable a les de Miki Oca.

Entre les aturades de Terré, Sienna Hearn ha posat el 6-7, però de nou Bea ha aparegut per retornar els dos gols de distància en el marcador i, en una nova superioritat, Maica Garcia ha deixat l’or olímpic molt encarat (6-9) a quatre minuts pel final. No han defallit les australianes fins que Martina Terré ha fet una gran aturada en una superioritat i, a la jugada posterior, una eterna i incommensurable Maica ha fet la sentència amb el 7-11. Han maquillat el resultat les oceàniques amb el 9-11 definitiu. Un somni fet realitat i la culminació d’una època gloriosa pel waterpolo femení català i espanyol.