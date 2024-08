Les notícies destacades del dia a Sabadell

Què ha passat a les últimes hores a Sabadell? Repassa les notícies més destacades del dia.

La meitat de la llum punxada a Sabadell s’utilitza en plantacions de marihuana: els cultius van sostreure quatre milions de kWh a Sabadell el 2023, segons Endesa, l’equivalent al consum de 1.202 habitatges en tot un any, com tot el barri de la Planada. La majoria de les plantacions són indoor. S’amaguen en cases i naus aïllades, i també en habitatges contigus i blocs de pisos, fet que suposa una“amenaça per a la seguretat dels veïns”, avisa la companyia elèctrica.

L’associació de propietaris i empresaris de Can Roqueta reclamen més seguretat i vigilància policial a la zona després de patir robatoris i incidents a la zona com ara la crema d’un camió, tal com anuncien. Els empresaris s’han posat en contacte amb els Mossos d’Esquadra i demanen als cossos policials –també a la Policia Municipal de Sabadell– més vigilància a la zona, especialment durant aquest mes d’agost: “Baixa l’activitat productiva per vacances i, per tant, les empreses estan més exposades”, expressen en un comunicat.

L’arribada de la calor suposa un moment crític per a col·lectius vulnerables, especialment els més petits i la gent gran. L’agost de 2023 va tancar amb 237 defuncions a Sabadell, convertint-se en el mes amb més mortalitat de l’estiu, per davant de juny (199), juliol (225) i setembre (212), segons dades facilitades per la funerària Torra. Si bé no es pot establir una relació directa amb la causa de la mort, l’increment de defuncions coincideix amb l’arribada de les altes i les baixes temperatures a la nostra ciutat.

Ara, ja és un fet. Es coneixia el desenllaç des de fa uns mesos i aquesta setmana s’ha oficialitzat amb la baixada definitiva de la persiana. La botiga Fotografia Monistrol, del passeig de la Plaça Major, deixa enrere 108 anys d’història (1916-2024) i tres generacions. A la porta es pot llegir un rètol d’agraïment.

Els ‘Hispanos’ hauran de lluitar per repetir el bronze de Tòquio. La selecció espanyola d’handbol s’ha quedat a les portes de la final olímpica després de caure davant Alemanya (25-24). El porter Andreas Wolff ha estat l’indiscutible MVP del partit amb gairebé un 50% d’aturades. Els sabadellencs, malgrat la derrota, han anotat dotze dels gols de l’equip de Jordi Ribera. Dani Fernández ha fet cinc gols, Ian Tarrafeta ha anotat quatre i Aleix Gómez, tres.