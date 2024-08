Retorn gloriós de Tintín a Sabadell

Tothom que passa pel carrer de Marià Fortuny durant aquests últims dies es veu obligat a girar el cap per observar el nou mural que hi ha. Observant els vianants que circulen per la zona te n’adones que la gran majoria després de fixar-se en algun dels preciosos quadres de Tintín que hi ha representats, esbossa un somriure o com a mínim canvia una mica la cara. Ja sigui per la bellesa del mural, perquè trenca una mica amb la monotonia de la ciutat o fins i tot perquè li retrotrau a un moment de la seva vida quan l’única preocupació que tenia era gaudir dels còmics d’aquest adorat reporter belga que tant furor causa a la ciutat. Només per això, l’obra d’en JOKE ja és un triomf. També ho és per les famílies que frenen davant del mural, pels nens que s’hi fixen en els vaixells pirates i en les naus espacials i sobretot pels pares que amb il·lusió comenten i expliquen als seus fills cada vinyeta, cada figura i cada tresor del Tintín que l’autor ha pintat.

El nou mural segueix la iniciativa que va començar amb els dos grafitis de Werens situats al carrer de Jesús i a la nova plaça davant de la Puríssima, que es coneix com a plaça de Tintín. En aquesta segona podem observar al reporter amb el seu gos Milú a punt de xocar amb el capità Haddock, situat a l’altra cantonada i fugint de les icòniques abelles de Werens. L’altre mural, el més vell dels tres, mostra al Tintín prenent cafè amb el seu amic Xang a la façana dels Cafès Pont, acompanyats pels incompetents però entranyables policies Dupond i Dupont.

Transformar Sabadell en una ciutat tintinaire

Des de l’Ajuntament volen transformar Sabadell en una ciutat tintinaire, si no ho és ja, en paraules del tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat, Lluís Matas: “L’impuls d’aquest mural forma part del compromís de fer de Sabadell una ciutat tintinaire i de continuar endavant amb els murals, de manera que en un futur puguem fer un mapa amb les localitzacions i que, així, a més de l’homenatge i record a una figura tan coneguda i estimada, comptem també amb aquestes rutes com un element turístic més que ens porti gent a la ciutat”.

Com es pot veure el mural d’en JOKE és una representació dels vint-i-quatre còmics que Hergé va fer sobre aquest llegendari periodista en commemoració del 60è aniversari del primer còmic de Tintín en català. Aquest va ser el de Les joies de la Castafiore, i per això ella es troba a la part central de l’obra. En definitiva, i veient com el reporter ja ha vingut tres cops a la ciutat caldria iniciar una petició per fer Tintín ciutadà honorari de Sabadell.